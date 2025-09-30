САЈАМ КЊИГА ОТВАРА ВРАТА ЗА ВИШЕ ОД 400 ИЗЛАГАЧА Почасни гост Кипар, а међу писцима Весна Голдсворти, Али Феник и Џени Колган
Међународни београдски сајам књига биће одржан од 25. октобра до 2. новембра под слоганом „Твоја нова прича”, а земља почасни гост је Кипар, најавили су данас организатори.
Саветник у Секретаријату за културу Града Београда Јован Јовановић је рекао на конференцији за новинаре да су у Скупштини града Београда, као оснивачу Сајма књига, „задовољни како су ове године текле припреме” 68. издања манифестације.
Јовановић је навео да је на Сајму књига прошле године било 160.000 продатих карата и да је са бесплатнима било скоро 170.000 посетилаца, као и да виде могућност да се унапреди манифестација, посебно у пословном сектору, који није довољно развијен.
„Неспорно да је Сајам књига највећа манифестација у региону и по посећености, броју излагача и људима који учествују у програмима”, рекао је Јовановић.
Помоћник директора сектора комерцијалних послова Београдског сајма Александар Иваковић је рекао да ће 68. Сајам књига бити одржан у халама 1, 1а, 2а и 4.
Према његовим речима, породице са једном купљеном улазницом могу ући 27. и 28. октобра, док је традиционални Школски дан четвртак 30. октобра.
„Очекујемо леп сајам, велику посету и можда да оборимо рекорд”, навео је додавши да ће следеће године земља почасни гост бити Тунис.
Организатори су најавили учешће више од 400 директних излагача из Србије и Кипра, као и Румуније, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Италије, Грчке, Немачке, Белорусије, Русије, Ирана, Грузије, Марока и Туниса.
Уметнички директор Сајма књига Исидора Ињац је најавила да ће гости сајама бити из иностранства Весна Голдсворти из Велике Британије, холандско-британски аутор Али Феник и Џени Колган из Шкотске.
Она је рекла да ће програмска целина „Чаробна шума” бити посвећена књижевности за децу и младе, поводом 110 година од рођења писца Бранка Ћопића, а „Певам дању, певам ноћу” поезији Бранка Радичевића, поводом 200 година његовог рођења.
Према њеним речима, програмска целина „Мостови речи” је посвета нобеловцу Иви Андрићу поводом пола века од његове смрти, док је „Граница стваралаштва” посвета питањима људске и машинске креативности.
Амбасадор Кипра Андреас Фотиу је најавио да ће штанд његове земље у централном делу хале 2 бити посвећен промовисању њихових писаца, културе и традиције, као и грчког језика.
„Велика је част што ће Кипар бити почасни гост. То је прилика да поделимо богатство кипарске културе са српском јавношћу”, навео је Фотиу.