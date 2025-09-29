"Треба ми мало времена..." ДОЛИ ПАРТОН ПРИМОРАНА ДА ОТКАЖЕ ТУРНЕЈУ: Овај пут не идем код пластичног хируга
Музичка икона Доли Партон принуђена је да одложи своју овогодишњу турнеју у Лас Вегасу због здравствених проблема.
Она је требала да одржи шест концерата у "The Colosseumu" у Сизар паласу" између 4. и 13. децембра, међутим, 79-годишња певачица је концерте померила за септембар 2026. године, пише unilad.com.
Партон се тим поводом обратила фановима преко друштвених мрежа где је написала:
Као што многи од вас знају, суочавам се с неким здравственим проблемима, а лекари ми кажу да морам да обавим неколико захвата, написала је Доли.
У свом стилу, додала је и дозу хумора:
"Као што сам се нашалила с њима, мора да је време за преглед након 160.000 километара, само што овај пут не идем код пластичног хирурга!"
Озбиљно говорећи, с обзиром на ово, нећу моћи да вежбам и направим шоу који желим, и шоу који заслужујете да видите. Плаћате скупо да ме видите како наступам, а ја желим да будем у најбољој форми за вас, објаснила је.
Иако ћу и даље моћи да радим на свим својим пројектима одавде, из Нешвила, само ми треба мало времена да се припремим за шоу, како кажу, додала је.
Кантри звезда такође је отклонила све сумње о повлачењу са сцене.
Не брините, нећу напустити посао јер Бог још ништа није рекао о престанку. Али, верујем да ми Он говори да успорим сада како бих била спремна за још великих авантура са свима вама", поручила је. Волим вас и хвала вам на разумевању, закључила је певачица.
Подсетимо, ова година је била врло тешка за Доли Партон. У марту је поделила тужну вест да је њен супруг Карл Дин, с којим је провела готово 60 година, преминуо у 82. години живота.
Такође, раније овог месеца открила је да има проблеме са бубрезима.