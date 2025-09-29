МОНОШТОР - ЕВРОПСКИ АМАЗОН Отварање изложбе фотографија у Музеју Војводине
Изложба фотографија „Моноштор - европски Амазон“ биће отворена сутра, 30. септембра, у 19 часова, у Музеју Војводине (Дунавскa 35).
Посетиоцима изложбе биће пред-стављено око шездесет фотографија снимљених на простору Бачког Моноштора и Горњег Подунавља током овогодишњег фото-сафарија, који носи име чувеног фото-репортера Јарослава Папа (1957 - 2021).
Пап је био уредник фотографије „Дневника“, фоторепортер Танјуга и сарадник највећих светских новинских агенција, а прославио се управо фотографишући природу. На изложби, која ће трајати до 10. октобра, учествује десет новосадских фотографа различитих генерација који су, поред природе, снимали и обичаје и културу људи села познатог под називом „село на седам Дунава“ и регион који многи називају европским Амазоном.