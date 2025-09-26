broken clouds
17°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Контактирaјте нас

27.09.2025. 13:10 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
dnevnik.rs
Коментари (0)
1
Фото: Б. Лучић

Шта мислите која је најчешћа језичка грешка на домаћим веб-сајтовима?

Понекад неки погрешан облик толико постане распрострањен да се више и не доживљава као погрешан, али не може се због тога прихватити и сматрати правилним. 

У питању је облик КОНТАКТИРАЈТЕ НАС.

Ово је, може се рећи, најчешћа језичка грешка која се може приметити на нашим веб-сајтовима, али и чути у свакодневном говору. Наиме, у питању је погрешна рекција глагола КОНТАКТИРАТИ. Рекција је моћ глагола да одреде падеж (с предлогом или без њега) именице или заменице која се уз њих употребљава као прави или неправи објекат.

Глагол КОНТАКТИРАТИ захтева да се уз њега користи облик инструментала – КОНТАКТИРАТИ С НЕКИМ, а не контактирати НЕКОГА. У нашем случају правилно би било КОНТАКТИРАЈТЕ С НАМА, а не КОНТАКТИРАЈТЕ НАС.

До овог је највероватније дошло услед поистовећивања глагола КОНТАКТИРАТИ са глаголом ПОЗВАТИ (позвати некога/контактирати некога). Ништа чудно ако узмемо у обзир чињеницу да је у енглеском језику управо тако (to contact somebody), а одлично знамо колико енглеских речи и фраза свакодневно улази у наш језик.

Најбоље би било избећи овај глагол и написати само: КОНТАКТ. Или се може написати и просто: ПОЗОВИТЕ НАС, ПИШИТЕ НАМ, ПОШАЉИТЕ НАМ ИМЕЈЛ.

Н. Мирковић

српски језик колумна језичке недоумице правопис Наташа Мирковић
Извор:
dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Звезде у падежима задају главобољу
1

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Звезде у падежима задају главобољу

20.09.2025. 13:10 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Танак, танушан
1

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Танак, танушан

13.09.2025. 13:10 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Рентакар, апропо и визави
1

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Рентакар, апропо и визави

06.09.2025. 13:10 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај