ЈЕЗИКОМАНИЈА: Контактирaјте нас
Шта мислите која је најчешћа језичка грешка на домаћим веб-сајтовима?
Понекад неки погрешан облик толико постане распрострањен да се више и не доживљава као погрешан, али не може се због тога прихватити и сматрати правилним.
У питању је облик КОНТАКТИРАЈТЕ НАС.
Ово је, може се рећи, најчешћа језичка грешка која се може приметити на нашим веб-сајтовима, али и чути у свакодневном говору. Наиме, у питању је погрешна рекција глагола КОНТАКТИРАТИ. Рекција је моћ глагола да одреде падеж (с предлогом или без њега) именице или заменице која се уз њих употребљава као прави или неправи објекат.
Глагол КОНТАКТИРАТИ захтева да се уз њега користи облик инструментала – КОНТАКТИРАТИ С НЕКИМ, а не контактирати НЕКОГА. У нашем случају правилно би било КОНТАКТИРАЈТЕ С НАМА, а не КОНТАКТИРАЈТЕ НАС.
До овог је највероватније дошло услед поистовећивања глагола КОНТАКТИРАТИ са глаголом ПОЗВАТИ (позвати некога/контактирати некога). Ништа чудно ако узмемо у обзир чињеницу да је у енглеском језику управо тако (to contact somebody), а одлично знамо колико енглеских речи и фраза свакодневно улази у наш језик.
Најбоље би било избећи овај глагол и написати само: КОНТАКТ. Или се може написати и просто: ПОЗОВИТЕ НАС, ПИШИТЕ НАМ, ПОШАЉИТЕ НАМ ИМЕЈЛ.
Н. Мирковић