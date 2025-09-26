Аја Јунг: "Право освежење за сцену"
„ДОБРЕ ВИБРАЦИЈЕ“ ОДУШЕВИЛЕ НОВОСАЂАНЕ Гала премијером отворена НОВА СЕЗОНА Балета СНП
НОВИ САД: Нова сезона Балета Српског народног позоришта у Новом Саду отворена је премијером ''Добрих вибрација'', а директорка Балета Аја Јунг рекла је да је у питању комад који је право освежење за сцену и у којем се појављује много младих играча.
Ово је почетак балетске сезоне и прослава сезоне у којој обележавамо 75 година постојања Балета Српског народног позоришта, рекла је Јунг за Танјуг.
Према њеним речима, сезона почиње у савременом тону са два кореографа - Машом Колар и Јакопом Годанијем.
Оба кореографа су врло позната београдској и новосадској публици и уопште публици у нашој земљи зато што су неколико пута њихове представе гостовале на Београдском фестивалу игре, казала је Јунг.
Директорка Балета рекла је да су ''Добре вибрације'' право освежење, са много младих нових играча на сцени који се по први пут представљају новосадској публици.
Заиста мислим да ’Болеро’ и ’Игра сенки’ одговарају наслову ’Добре вибрације’ и да доносе добре вибрације у овај дом, у Српско народно позориште, закључила је Јунг.
Јакопо Годани у овом новом делу истражује појам уметничке и људске слободе, док Колар користи једну од најпознатијих музичких партитура као основу за хипнотичку и непоновљиву игру, рекла је Јунг.
Додала је да се значај доласка Јакопа Годанија на сцену балета Српског народног позоришта огледа у томе што је у питању уметник који је креирао дела за бројне међународне ансамбле, међу којима су Краљевски балет у Лондону, Баварски државни балет, Национална компанија игре из Мадрида и Холандски театар игре.