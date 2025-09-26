ЧУВЕНИ ГОЛМАН ЗВОНКО МИЛОЈЕВИЋ ПОЗВАО НАВИЈАЧЕ: Против Радничког бар упола као са Селтиком, Звезда најбоља у Србији
26.09.2025. 21:15 21:16
Коментари (0)
Фудбалери Црвене звезде играју у недељу у 19 часова против Радничког из Крагујевца у 10. колу Суперлиге Србије.
– Звезда је Звезда, волео бих да на стадиону против Радничког буде бар упола гледалаца као против Селтика – рекао је легендарни голман Црвене звезде Звонко Милојевић.
Милојевић је бодрио црвено-беле на старту Лиге Европе, упркос тешкој здравственој ситуацији након саобраћајне несреће коју је имао.
– Да Звезда поново покаже оно што јесте, најбоља у Србији, што је већ доказала више пута. Видимо се на утакмици против Радничког из Крагујевца у недељу од 19 сати. Ако Бог да, бићу поново међу својим омиљеним клубом, навијачима и играчима – рекао је Милојевић за клупски сајт.