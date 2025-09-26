scattered clouds
16°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧУВЕНИ ГОЛМАН ЗВОНКО МИЛОЈЕВИЋ ПОЗВАО НАВИЈАЧЕ: Против Радничког бар упола као са Селтиком, Звезда најбоља у Србији

26.09.2025. 21:15 21:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде играју у недељу у 19 часова против Радничког из Крагујевца у 10. колу Суперлиге Србије.

–  Звезда је Звезда, волео бих да на стадиону против Радничког буде бар упола гледалаца као против Селтика – рекао је легендарни голман Црвене звезде Звонко Милојевић.

Милојевић је бодрио црвено-беле на старту Лиге Европе, упркос тешкој здравственој ситуацији након саобраћајне несреће коју је имао.

– Да Звезда поново покаже оно што јесте, најбоља у Србији, што је већ доказала више пута. Видимо се на утакмици против Радничког из Крагујевца у недељу од 19 сати. Ако Бог да, бићу поново међу својим омиљеним клубом, навијачима и играчима –  рекао је Милојевић за клупски сајт.

фк црвена звезда суперлига фудбал звонко милојевић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај