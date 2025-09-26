РАДНИК СЛАВИО У ПРВОМ МЕЧУ 10. КОЛА СУПЕРЛИГЕ: ИМТ пао већ у првом полувремену
26.09.2025. 21:18 21:20
Фудбалери Радника из Сурдулице победили су на свом терену ИМТ резулатом 2:0 у првом мечу 10. кола Суперлиге Србије.
Голове за Радник постигли су Вукашин Богдановић у четвртом и Сандро Тремуле у 27. минуту.
Радник се налази на 10. месту на табели Суперлиге Србије са 10 бодова и у наредном колу гостоваће Радничком у Нишу.
ИМТ је на 12. позицији на табели са такође 10 бодова, а у следећем колу дочекаће Спартак из Суботице.
