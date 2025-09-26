overcast clouds
НОВОБЕОГРАЂАНИ УБЕДЉИВИ ПРОТИВ ЗВЕЗДЕ: Почела Регионална лига у ватерполу

26.09.2025. 21:24 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ВК Нови Београд

Ватерполисти Новог Београда победом су почели учешће у регионалној Премијер лиги.

У првом колу победили су Црвену звезду резултатом 13:7 (4:1, 2:3, 1:1, 6:2).

Новобеограђани су играли много боље на старту, повели су са четири гола разлике, али то није обесхрабрило црвено-беле који су на крају треће четвртине успели да приђу на само два гола заостатка.

Међутим, екипа тренера Петра Радановића је у одличном ритму одиграла финиш меча и сасвим заслужено стигла до тријумфа.

Најефикаснији у победничком табору били су Душан Тртовић и Лука Гладовић са по три постигнута гола, док се у екипи Црвене звезде истакао Марко Радовић са два поготка.

У осталим утакмицама првог кола регионалног такмичења састају се: Шабац – Приморац, Раднички – Будућност и Јадран ХН – Партизан.

вк нови београд ватерполо вк црвена звезда
Спорт Ватерполо
