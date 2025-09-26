НОВОБЕОГРАЂАНИ УБЕДЉИВИ ПРОТИВ ЗВЕЗДЕ: Почела Регионална лига у ватерполу
Ватерполисти Новог Београда победом су почели учешће у регионалној Премијер лиги.
У првом колу победили су Црвену звезду резултатом 13:7 (4:1, 2:3, 1:1, 6:2).
Новобеограђани су играли много боље на старту, повели су са четири гола разлике, али то није обесхрабрило црвено-беле који су на крају треће четвртине успели да приђу на само два гола заостатка.
Међутим, екипа тренера Петра Радановића је у одличном ритму одиграла финиш меча и сасвим заслужено стигла до тријумфа.
Најефикаснији у победничком табору били су Душан Тртовић и Лука Гладовић са по три постигнута гола, док се у екипи Црвене звезде истакао Марко Радовић са два поготка.
У осталим утакмицама првог кола регионалног такмичења састају се: Шабац – Приморац, Раднички – Будућност и Јадран ХН – Партизан.