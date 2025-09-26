СРБИЈА ЈЕ ЗЕМЉА ШАМПИОНА: Почео 14. Сајам спорта на Ади Циганлији под слоганом „Снага која спаја“
На Ади Циганлији је у петак свечано отворен 14. по реду сајам спорта који се организује под слоганом "Снага која спаја" и трајаће три дана.
Сајам је свечано отворио министар спорта у Влади Србије Зоран Гајић.
– Обично се обраћамо децо вама и младима, али пре свега да се обратим тренерима и спортским радницима, који имају огромну улогу у развоју спорта и усмеравању деце. Сајам спорта је прилика да покажемо колико смо као држава уложили у развој спорта - од изградње нових терена, дворана, базена и стадиона, до подршке нашим спортистима и клубовима широм Србије. Још важније, ово је догађај који окупља и повезује. Овде су врхунски шампиони и тренери и сви заједно показујемо колико спорт има снагу да инспирише и мотивише. Спорт нас учи дисциплини, солидарности и јединству - то су вредности које желимо да негујемо. Зато с поносом кажемо да је Србија земља спорта и земља шампиона, али и земља у којој спорт постаје начин живота за све генерације – рекао је између осталог Гајић на отварању сајма спорта.
Сајам спорта на Ади Циганлији ће данас трајати до 19 часова, у суботу од 10 до 19, а у недељу од 10 до 15 часова.
Сајам спорта традиционално организује Спортски савез Србије у сарадњи са Министарством спорта и Олимпијским комитетом Србије, а намењен је пре свега деци и младима да се упознају са различитим спортским активностима и вредностима.
Председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек је на почетку обраћања честитао спортистима који су ове недеље освојили медаље за Србију у рвању, атлетици и веслању.
– Велика ми је част да вам се обратим на манифестацији која је постала симбол окупљања, заједништва и промоције спортских и животних вредности. Овогодишњи слоган ‘Снага која спаја’ јасно осликава суштину свега онога што спорт јесте и мора да остане: спорт руши баријере, брише разлике, повезује генерације и гради поверење међу људима – рекао је између осталог Штефанек.
Он је навео да је Сајам спорта је прилика да се деца заљубе у спорт, да пронађу свој пут, да се рекреативци и шампиони сретну на једном месту.
– То је празник спорта, празник заједништва и празник енергије која нас све покреће. Данас, када они који не разумеју важност јединства инсистирају на поделама, спорт нам показује да смо сви део истог тима - тима Србије. Овде смо да покажемо да смо најснажнији када смо најсложнији. Зато спорт јесте и мора да остане снага која спаја. Захваљујући подршци председника Александра Вучића и Владе Србије спорт је претходних година велику експанзију, држава је препознала значај улагања у спорт – изјавио је Штефанек.