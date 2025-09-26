ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ВЕСЛАЧИМА СВЕТСКО СРЕБРО: Мачковић и Пименов потврдили да Србија има шампионски дух
26.09.2025. 20:51 20:53
Коментари (0)
Председник Србије Александар Вучић честитао је српским веслачима Николају Пименову и Мартину Мачковићу на освајању сребрне медаље на Светском првенству у Кини.
– Наши веслачи, Николај Пименов и Мартин Мачковић, још једном су показали да снага, дисциплина и посвећеност воде до великих резултата. Освојивши сребрну медаљу на Светском првенству у Шангају, постали сте вицешампиони света и понос целе Србије. Браво, момци! Хвала вам што сте на најлепши начин представили нашу земљу и потврдили да Србија има шампионски дух – написао је Вучић на налогу на друштвеној мрежи Икс.
Српски веслачи Николај Пименов и Мартин Мачковић освојили су сребрну медаљу у дисциплини дубл скул на 1.500 метара на Светском првенству у Шангају.