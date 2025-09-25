broken clouds
МЕДИТЕРАНСКИ ДУХ СТИЖЕ У НОВИ САД! Горан Каран доноси „Вриме љубави”, ево где ће наступити ПОЗНАТИ МАЈСТОР БАЛАДА

25.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Певач Горан Каран доноси медитерански дух у Српско народно позориште кроз концерт „Вриме љубави”, који ће у недељу, 19. октобра, од 20 часова бити одржан на великој сцени „Јован Ђорђевић”.

Мајстор балада и један од најпопуларнијих музичара на регионалној сцени, познат по јединственом вокалу и препознатљивом стилу који спаја далматинску традицију с модерним музичким изразом, поново у Нови Сад доноси мелодије са Јадрана и своје аутобиографске стихове о љубави, мору и животу. „Вагабундо”, „Липа си, липа”, „Остани”, „Горко море” и „Прозор крај ђардина”, само су неке од песама које ће те вечери отпевати на концерту. Улазнице су доступне на благајни Српског народног позоришта и путем њиховог веб сајта.

