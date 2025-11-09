broken clouds
12°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДЛАЗАК РАДОМАНА КАЊЕВЦА Глас једне генерације који је оставио траг у стиховима и у срцима слушалаца (ФОТО)

09.11.2025. 14:38 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf/Dnevnik
Коментари (0)
а
Фото: youtube prinstcrin/Euronews Serbia

Радоман Кањевац, који је преминуо у 65. години, од 1982. до 1985. године је био главни и одговорни уредник Студентског радио програма Индекс 202.

Песник и новинар Радоман Кањевац преминуо је у 65. години, а вест о његовој смрти објавио је новинар Петар Пеца Поповић.

"Збогом, драги Радомане. Сачекај ме тамо горе, да се смејемо, шетамо, смишљамо што се смислити не може и чезнемо за местима из бајки. Где фотографије неће бити мутне. Збогом", написао је Поповић уз њихову заједничку фотографију из прошлости.

 

 

Широј јавности Радоман Кањевац познат је и као писац стихова за музику групе "Галија".

Радоман Кањевац је од 1982. до 1985. године био главни и одговорни уредник Студентског радио програма Индекс 202.

Емисије које је од 1985 до 1989. године уређивао на програмима Радио Београда – Продор, Нико као ја, То је само роцк `н`ролл – биле су, по оцени радио критике, примери иновативног и ангажованог радио новинарства, преноси Блиц.

У мају 1989. године био је главни и одговорни уредник телевизијског ОК канала, претече каснијег Трећег канала Радио телевизије Србије, прве независне телевизије у Београду и медијског догађаја те године на југословенском плану.

новинар песник преминуо
Извор:
Telegraf/Dnevnik
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај