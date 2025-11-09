ОДЛАЗАК РАДОМАНА КАЊЕВЦА Глас једне генерације који је оставио траг у стиховима и у срцима слушалаца (ФОТО)
Радоман Кањевац, који је преминуо у 65. години, од 1982. до 1985. године је био главни и одговорни уредник Студентског радио програма Индекс 202.
Песник и новинар Радоман Кањевац преминуо је у 65. години, а вест о његовој смрти објавио је новинар Петар Пеца Поповић.
"Збогом, драги Радомане. Сачекај ме тамо горе, да се смејемо, шетамо, смишљамо што се смислити не може и чезнемо за местима из бајки. Где фотографије неће бити мутне. Збогом", написао је Поповић уз њихову заједничку фотографију из прошлости.
Широј јавности Радоман Кањевац познат је и као писац стихова за музику групе "Галија".
Радоман Кањевац је од 1982. до 1985. године био главни и одговорни уредник Студентског радио програма Индекс 202.
Емисије које је од 1985 до 1989. године уређивао на програмима Радио Београда – Продор, Нико као ја, То је само роцк `н`ролл – биле су, по оцени радио критике, примери иновативног и ангажованог радио новинарства, преноси Блиц.
У мају 1989. године био је главни и одговорни уредник телевизијског ОК канала, претече каснијег Трећег канала Радио телевизије Србије, прве независне телевизије у Београду и медијског догађаја те године на југословенском плану.