(ВИДЕО) ОВО ЈЕ КРУНА ЊЕНЕ КАРИЈЕРЕ! ИВАНА СЕЛАКОВ запевала на свом првом солистичком концерту у Београду! ПУБЛИЦИ ПРИПРЕМИЛА вече пуно емоција, на прве тактове публика скочила на ноге
Певачица Ивана Селаков након 20 година каријере вечерас је у Београду у крцатој МТС дворани организовала свој први солистички концерт.
На сцену је изашла у сексепилној смарагдно зеленој хаљини, а ово музичко вече започела је песмом “Болујем годинама”, а потом наставила да ређа хитове по којима је препознатљива. На бини је прати велики музички састав, а за један део вечери Ивана је припремила, како смо сазнали, праву експлозију емоција, за потребе извођења једне, њој веома посебне, песме с почетка каријере.
Ово је и њен рођендански поклон публици будући да ће већ сутра, 8. новембра, прославити свој рођендан. Иначе подршку су јој у првим редовима пружиле и бројне колеге са музичке сцене и водитељи међу којима су и Ана Севић, Бошко Јаковљевић, Александра Милутиновоћ, Исак Шабановић, Николина Ковач, Саша Капор, Марина Тадић, Катарина Сотировић, Синиша Медић и многи други.
Ивана је месецима припремала овај концерт, који ће, како је и најавила, бити прави музички, баш каква је и била њена каријера током које је објавила три албума, много синглова, али и дуетских песама које су постали огромни хитови, који су је прославили широм региона.
Ивана Селаков каријеру је започела још 2005. године када је почела да пева пратеће вокале бројним извођачима. Прославила се као чланица групе Beauty Queens, која је са Маријом Шерифовић 2007. године победила на „Евровизији” са песмом „Молитва”. Соло каријеру почела је 2009. године учешћем на „Беовизији”, а само неколико месеци потом објавила је дуетску песму са Дарком Радовановићем „Ако је до мене”, која је и данас једна од њених највољенијих песама. Први албум „Срећа” објавила је 2010. године. Добитница је бројних музичких признања и награда за огроман успех у музици, а годинама се у својој школи певања бавила едукацијом младих извођача.
В. Бијелић