(ВИДЕО) ЉУБАВ У РУШЕВИНАМА ЈЕДНЕ ЕПОХЕ! Премијера серије “ТВРЂАВА“ вечерас у МТС Дворани окупила велики број глумаца ОНИ СУ ЗАСИЈАЛИ НА ЦРВЕНОМ ТЕПИХУ
Нова драмска серија „Тврђава” премијерно стиже на први програм Радио-телевизије Србије 14. новембра у 20 часова.
Иако прва епизода пред гледаоце стиже у петак, њено емитовање, већ од 15. новембра биће настављено викендом од 20 сати. Реч је о, како најављују, снажној, емотивној причи о породици, љубави и моралним изборима у времену великих промена.
Поводом премијерног емитовања на малим екранима, а више од годину дана од почетка снимања, РТС је вечерас у МТС Дворани у Београду организовао специјалну пројекцију на коју је позван и “Дневник” а на којој су приказане прве две епизоде, уз присуство великог броја глумачке и ауторске екипе.
Како смо имали прилику да се уверило, серија је смештена у турбулентне деведесете године, а већ прва два наставка јасно је да ће кроз 11 епизода гледаоци прати живот младог пара, њихових рођака и пријатеља у тренуцима када Југославија нестаје, а свакодневица постаје борба за очување људскости. Кроз њихове судбине „Тврђава“ говори о ономе што је свима блиско - о моралним дилемама, сукобима и помирењима, али пре свега о љубави која спаја и онда када све друго прети да се распадне.
Креатор серије је Мирко Стојковић, који уз Горана Старчевића потписује и сценарио. Режију потписује аутор „Бањалучке трилогије”, тачније серија „Месо”, „Кости” и „Кожа”, Саша Хајдуковић.
– Као и свака прича о љубави, „Тврђава” има више нивоа. Ово је и прича о одрастању, а то двоје који се заљубљују у једно несрећно време морају да се изборе са свим тим изазовима који постоје. Њихови изазови су специфични јер се ради о периоду од 1990. до 1995. године, а они су рођени и одрасли у Книну – казао је креатор серије Мирко Стојковић и додао да је начин на који су они прошли кроз све те изазове нешто што ће бити веома занимљиво гледаоцима. – Породица је овде кључна реч, истовремено и љубав и одрастање због тога што се дешава у једном специфичном времену и трагичној судбини која није задесила само њих двоје него и све Србе који су живели у Хрватској у том тренутку. Ипак, акценат је на то двоје људи и шта је потребно превазићи да би могла да се направи та једна тврђава.
Главне улоге тумаче млади глумци Дарија Вучко и Огњен Мићовић. Уз њих, у „Тврђави” ћемо гледати и: Љубомира Бандовића, Николу Пејаковића, Јову Максића, Миодрага Радоњића, Николину Фригановић, Славишу Чуровића, Слађану Зрнић, Небојшу Дугалића, Предрага Микија Манојловића и многе друге...
Млади глумац Огњен Мићовић истакао је још током снимања колико је срећан што је имао прилику да буде део овакве екипе.
– Ја играм Луку Башу који је на почетку приче један раздрагани младић који се није определио шта би радио у животу. Он је један друштвени тип, весељак који воли да буде окружен људима. Тај његов живот без неких планова не траје дуго, јер га убрзо чекају непредвидиве околности за које није био спреман и на које мора некако у ходу да се навикава, а то је првенствено рат и озбиљна веза коју гради са девојком коју игра Дарија Вучко. Гледамо како један дечак постаје преко ноћи зрео човек који напушта Книн и прелази у Београд – открио је Мићовић.
Његова колегиница Дарија Вучко дочараће лик Дарије Тоље, младе девојке чији ће процес сазревања гледаоци пратити кроз свих 11 епизода. Кроз целу серију њена јунакиња, како је рекла, вуче нит вере у љубав.
– Пратимо и борбу за њеном љубављу кроз тих једанаест епизода серије. Иначе, мој директан партнер Огњен Мићовић и ја се познајемо од средње школе, а на кастинг смо отишли потпуно одвојено, не знајући да смо обоје у том процесу. Имали смо и кастинг пробе и након тога је донета финална одлука и за мене и за њега. Током припрема било је доста материјала. На првом читању пронашла сам везу између моје јунакиње и мене, што ми је много помогло у креирању роле – испричала је медијима Дарија Вучко.
Лик Цварета, оца главне јунакиње Дарије, у серији тумачи глумац Славиша Чуровић, који сматра да је „Тврђава” имала један од најбољих сценарија које је у последњих десет година читао.
– Лик Цварета је доста тешка улога, захтевна, напорна и мени је веома драго што је велика. Њоме може да се покаже широк дијапазон од оних улога који сам некад играо. Ово је нешто потпуно другачије за мене и стога јако занимљиво и инспиративно – казао је Чуровић за медије.
Иако је радња смештена у историјски контекст краја једне епохе, емоције и теме које серија доноси - вера, нада, породичне везе и трагање за добром чине је универзалном и актуелном и данас. „Тврђава“ нас, како сматрају аутори, подсећа да је, у временима неизвесности и таме, најчвршћа тврђава управо породица.
Текст и фото: В. Бијелић