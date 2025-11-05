ЦРТЕЖИ ЈОВАНА РАКИЏИЋА НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ Радови посвећени изгубљеним животима падом надстрешнице
Изложба цртежа аутора Јована Ракиџића, под називом „16“, биће отворена у среду 5. новембра у галерији Академије уметности у Новом Саду.
Цртежи су настали током ове године, и посвећени су трагедији узрокованој падом надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду. Назив изложбе „16“ је симболичан, јер су радови посвећени изгубљеним животима. Састоји се од 16 цртежа крејоном, на препарираном натрон папиру.
Јован Ракиџић (1944) дипломирао је на Академији ликовних уметности у Београду 1968, у класи професорке Љубице Сокић. Постдипломске студије завршио је на истој академији 1970, у класи професора Стојана Ћелића.
Члан је УЛУС-а од 1969, као и редовни професор на Академији уметности у Новом Саду, у пензији. Предавао на предметима цртање, графика и сликарство. Од 1969. је излагао на преко шездесет самосталних изложби и на око три стотине групних изложби, у земљи и иностранству. Добитник је бројних награда и признања.
Изложба ће бити постављена до 19. новембра.