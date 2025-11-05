clear sky
11°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАД ДОЂУ, НЕ ЗНАЈУ ШТА ЈЕ ЛЕВО, А ШТА ДЕСНО, АЛИ КАД ЗАИГРАЈУ, МОЗАК ИМ РАДИ 300 НА САТ Фолклор помаже деци да буду бољи ђаци и не – није феминизиран

05.11.2025. 09:15 09:51
Пише:
Слађана Милачић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
деца
Фото: Никола Михаљевић

Један од наших највећих проблема малих средина свакако је одлазак људи у градове, што осете и културно-уметничка друштва попут „П. П. Његош” из Ловћенца.

На тај начин, изгубили су много играча, а посебно „кубуре” с мушкарцима, признаје председник овог КУД-а и уметнички руководилац дечје групе Гојко Вукчевић. 

– Кад оду у средњу школу или на факултете у Нови Сад, Суботицу, Београд, немају више времена за нас, „ускоче” на понеки концерт јер знају кореографију и то је то – признаје. – Наш уметнички руководилац Александра Радовановић играла је код мене још као мала, а сад се налази на челу извођачког састава и предводи рекреативну фолклорну групу након што је у Новом Саду завршила Одсек за народну игру. То што се вратила права је реткост. Ево, стицајем околности Липар није имао кореографа, па је и тамо оформила секцију, која сад има 30-40 малишана.

вукчевић
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Ипак схвата да је то природан процес, те је једнако срећан због њиховог напретка, колико и тужан због одласка. 

– На сваких неколико година суочавамо се са сменом генерација и, на неки начин, будемо принуђени да направимо корак уназад… А онда нас изненади прилив заинтересоване деце и подсетимо се због чега све ово вреди – додаје.

Саговорник се осврнуо и на педагошке методе, будући да је за 15 година извео на пут многе генерације.

– Ево, имам 63 године и сва та деца су као моја. Неретко ми се жена наљути, па каже: „Како њих можеш да посадиш у крило, пољубиш у главу, помазиш, а унуче своје грдиш” – весело ће саговорник. 

фолклор
Фото: Никола Михаљевић

Како указује, многи ће рећи: фолклор је женска игра. 

– Има предрасуда, зато нам фали мушких извођача и у млађим узрастима. Родитељи као родитељи, шаљу их на фудбал, карате, а не знају да од комбинација покрета током игре: трокорака, двокорака, промена места, укрштања, деца бивају способнија, бржа. Док изводе кореографију, њима мозак ради 300 на сат. То побољшава учење, посебно у погледу комбинаторике, па је ретко ко од њих лош ђак, нарочито у математици – истиче. 

вукчевић
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Пробе, додаје, имају трипут недељно по сат времена. 

– Наравно, не можеш да их држиш нон-стоп у дисциплини, већ мораш да им даш мало одушка, да се смеју, глупирају, како би држали пажњу пет-десет минута, колико траје кореографија. Али кад се стане у полукруг, то мора да буде мирно: скупљене ноге, руке на појас и крећемо – објашњава. 

Уз подсећање на неурофизиолога Ранка Рајовића, који истиче важност физичке активности као предуслова за савладавање школских обавеза, и Вукчевић примећује да новим генерацијама недостају способности које су се раније подразумевале. 

– Пошто су потпуно заокупљена телефонима, има деце која у првом, другом, трећем разреду не знају шта су десно и лево, нису савладала бочно кретање, поскок са једне ноге на другу. То мора да се уради 100-200 пута како би им се усадило у мозак. Зато кад родитељи дођу у ловћеначки Дом културе, па виде малишане на бини, не могу да се начуде лепоти – похвалио се саговорник. 

фолклор
Фото: Никола Михаљевић

Према речима Гојка Вукчевића, да се бави тиме почео је од трећег разреда осмолетке, после чега је наставио у првом ансамблу у Бачкој Тополи. 

– Моја разредна Мица Пешикан водила је фолклорну секцију у школи. Од дечачких дана било нас је доста и наставили смо да се дружимо. Пропутовали смо читаву Југославију, али и ишли на међународне фестивале у Бугарску, Румунију, Мађарску. Нема ништа лепше од тога, јер упознаш људе свих фела и народности – признаје. – Свугде смо и данас радо виђени, пошто се црногорске вечери организују и у другим општинама, од Сомбора, Суботице, Врбаса, до Бачког Доброг Поља и Новог Сада. Скоро смо наступали у Мадленијануму. Било је предивно вече, после којег смо позвани и у амбасаду као почасни гости. 

 

Пројекат „Разноликост у срцу – приче локалних удружења и организација општине Мали Иђош“ реализује Дневник Војводина пресс, а суфинансиран је из буџета Општине Мали Иђош. Ставови изнети у подржананом медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Мали Иђош 2025 фолклораши васпитање деце
Извор:
Дневник
Пише:
Слађана Милачић
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАД ЗАИГРАЈУ ЊЕГОШЕВЦИ, ПА СЕ ТЛО ЗАТРЕСЕ, СВИ СКОЧЕ НА НОГЕ Ловћеначки КУД чува традицију боље од музеја
КУД

КАД ЗАИГРАЈУ ЊЕГОШЕВЦИ, ПА СЕ ТЛО ЗАТРЕСЕ, СВИ СКОЧЕ НА НОГЕ Ловћеначки КУД чува традицију боље од музеја

04.11.2025. 14:07 09:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОГЛАСИЛИ СЕ НОВОСАДСКИ ФОЛКЛОРАШИ НАКОН ИНЦИДЕНТА У СПЛИТУ Директор ”Великог кола”: “Био сам забринут, упало је њих око 70, рекли су да не желе ћирилицу“ ПОЛИЦИЈА ИХ ЈЕ ПРАТИЛА ДО ГРАНИЦЕ
Удружење Велико коло

ОГЛАСИЛИ СЕ НОВОСАДСКИ ФОЛКЛОРАШИ НАКОН ИНЦИДЕНТА У СПЛИТУ Директор ”Великог кола”: “Био сам забринут, упало је њих око 70, рекли су да не желе ћирилицу“ ПОЛИЦИЈА ИХ ЈЕ ПРАТИЛА ДО ГРАНИЦЕ

04.11.2025. 17:10 17:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФОЛКЛОР НАЈБОЉИ ТРЕНИНГ ЗА “ВИЈУГЕ” ДЕТЕТА! Доктор Рајовић објашњава како ПЛЕС И ИГРА спречавају учење напамет и РАЗВИЈАЈУ МОЗАК
da

ФОЛКЛОР НАЈБОЉИ ТРЕНИНГ ЗА “ВИЈУГЕ” ДЕТЕТА! Доктор Рајовић објашњава како ПЛЕС И ИГРА спречавају учење напамет и РАЗВИЈАЈУ МОЗАК

11.09.2025. 19:37 19:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај