ФОЛКЛОР НАЈБОЉИ ТРЕНИНГ ЗА “ВИЈУГЕ” ДЕТЕТА! Доктор Рајовић објашњава како ПЛЕС И ИГРА спречавају учење напамет и РАЗВИЈАЈУ МОЗАК
Доктор Ранко Рајовић тврди да фолклор треба увести у школу као обавезан део образовања, због развоја мозга.
Мене да неко пита ја бих увео фолклор од 1. до 4. разреду. За то ћу дати разлог:
То је комплексан плес, дете се креће, слуша музику, памти покрете..
Пре пет година смо добили податак да 60% деце немају скок назад, то је веома важно за мисаоне процесе, велика је вероватноћа да ће та деца имати проблем са математиком у каснијим разредима.
Чим видите да дете има неке развојне сметње, упишите га на фолклор! Зашто? Они морају да мисле, да слушају ритам, да памте... Ја када то кажем родитељима они се скандализују. Не знам зашто се сви стидимо фолклора," испричао је доктор Рајовић за Блиц.
Доктор Ранко Рајовић тврди да децу треба изморити, пустити да се крећу, да свако дете дневно прође до 20 километара и онда му касније неће бити потребно успављивање, једноставно ће његово тело тражити мир и одмор.
Учење у нашим школама
Доктор Рајовић тврди да децу не требамо усмеравати да ствари уче напамет. Он саветује да децу учите овако:
"Ево како можете да им испричате причу:
Једног зимског дана, лењивац Сид је кренуо на шетњу у планину. Повео је свог кућног љубимца јежа. И док су шетали дошли су до тарабе, једва су је некако прескочили. Видели хармонику. Почели су да свирају и отишли у Панчево да одрже концерт."
Сада је питање за децу: Коју животињу је повео лењивац Сид? Они кажу - јежа. Где су ишли: они кажу на планину. Што су прескакали тарабу: видели су хармонику. Где су отишли : у Панчево. Какав је био дан: Зимски.
Онда ја њима објасним да је то лекција за 3. разред о Панчићевој оморици:
У лекцији пише да је то дрво које је преживело Ледено доба, зато је Лењивац главни јунак, на планини Тари, зато су прескакали тарабу (Тара). Зашто јеж: он има иглице, асоцијација зимзелено дрво. Тамо су нашли хармонику што је фонетски блиско као оморика, и зашто у Панчево - па Јосиф Панчић је пронашао оморику, зато Панчево. И сада када деца то повежу, они одмах питају:" Јел може још једна лекција?"
Е тако они не уче напамет, него уче с разумевањем."