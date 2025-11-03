ОВО СУ НАЈЧУДНИЈЕ ОСОБИНЕ СВАКОГ ХОРОСКОПСКОГ ЗНАКА! Неке ће вас изненадити, а МНОГЕ сигурно нисте знали
Хороскопски знаци су пуни неочекиваних особина које делују чудно, али су веома истините.
Ово су чудне и симпатичне чињенице о сваком знаку хороскопа:
Ован
Мрзе вас, али вас воле. Могу се свађати са вама сатима, али пет минута касније, провераваће да ли сте јели.
Бик
Лењи, али ће урадити било шта. Жалиће се све време, али ће некако завршити задатак боље него што бисте ви икада могли.
Близанци
Лажни, али супер слатки. Можда ће лагати забаве ради, али ће вам такође послати дугачку, искрену поруку у поноћ да би вас насмејали.
Рак
Насмејани, али тајно тужни. Пећи ће вам колачиће док плачу у кухињи, никада не откривајући шта их заиста мучи.
Лав
Себични су, али великодушни. Даће вам свет све док не добију драматично „хвала“ и можда овације на ногама.
Девица
Резервисани, али тајно жуде за дубоком везом. Понашаће се прибрано, али у себи ће поново проживљавати сваки разговор, превише размишљајући о сваком детаљу.
Вага
Критични, али подржавајући. Можда ће осуђивати ваше изборе, а затим вам помоћи да све поправите, са стилом и одговарајућом Пинтерест таблом.
Шкорпија
Љути, али жестоко заштитнички настројени. Могу бити љути на вас у једном тренутку, а спремни да се боре са сваким ко се усуди да вас повреди у следећем.
Стрелац
Зли, али се шале (углавном). Непрестано вас задиркују, затим вам купују грицкалице и питају се зашто сте још увек узнемирени.
Јарац
Фини, али потајно осуђујући. Љубазно ће се осмехнути док ментално прате сваку непријатну ствар коју сте рекли.
Водолија
Шашави, али бриљантни. Можда ће се понашати као да живе у другој галаксији, а затим успутно избацити генијалну идеју усред разговора.
Рибе
Слатки, али злопамтила.
Топло ће вам се осмехнути док тајно смишљају освету за нешто за шта нисте ни свесни да сте урадили, пише Hindustantimes.