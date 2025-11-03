КАКО СУ НАШИ СТАРИ БЕЗ АПЛИКАЦИЈА ПРЕПОЗНАВАЛИ ДОЛАЗАК ЗИМЕ? Ево шта су гледали у природи, умели су да виде шта им поручује
Пре него што су се временске прогнозе добијале на телефону, људи су ослушкивали природу.
Иако се данас те вештине називају „народна веровања“, наши стари су их сматрали сигурнијим од било које прогнозе на телевизији. Знали су да се зима не најављује календаром, већ понашањем животиња, ветром, облаком, димом и тишином пред кућом.
Управо у време око Митровдана и Аранђеловдана, пажљиво се посматрало све – јер се веровало да оно што се тада покаже, таква ће бити и зима.
Ако мачка лежи на леђима – биће снега
Један од најраширенијих народних знакова био је везан за мачку. Ако се мачка лежећи истеже на леђа, па „греје стомак“, то је сигуран знак да долази нагли пад температуре и снег. Стари су говорили:
„Не вара се ни жена кад сања, ни мачка кад се преврће.“
Дим из димњака – најбољи барометар
Ако се дим из оџака диже право, то је значило да је ваздух хладан и стабилан, а снег близу. Ако дим иде ка земљи, киша долази. Посебно се посматрао дим ујутру – ако се уздиже тихо и право, каже се:
„Зима већ стоји пред прагом.“
Мрави затварају врата – време се квари
Уочи зиме, мрави почињу да затварају своја станишта земљом и лишћем. Домаћини који су обраћали пажњу на мравињак знали су – ако су улази затрпани до врха, зима ће бити дуга и снежна.
Положај Месеца и „дупла сенка“
Ако је у јесен Месечева сенка „дупла“ (види се као да је Месец „два пута исечен“), то је знак да ће зима бити са наглим осцилацијама температуре и честим снеговима. Старији су знали да погледају Месец и кажу:
„Ако га можеш ‘ухватити’ руком – снег је близу.“
Понашање птица, паса и стоке
– Ако голубови не излазе из голубарника, очекује се снег
– Ако пси завијају ујутру, долази нагла промена времена
– Ако краве леже све заједно у штали, долази оштра ноћ
– Ако кокошке не излазе из кокошињца без потребе, очекује се мраз
Ветар на Митровдан и Аранђеловдан
Једно од најважнијих народних „прогноза“ било је посматрање ветра на Митровдан (8. новембар). Ако тада дува ветар с истока, биће хладна, али сува зима. Ако ветар дува са југа – биће блага, али с пуно кише.
Посебно се веровало да ако је тишина данима пред Митровдан, са ведрим небом и без ветра – „зима чека на једном даху“, и само што није стигла.
Домаћин не пита метеоролога – него природу
У селима широм Србије и данас старији људи гледају како пуца дрво кад се цепа, како се понаша пас кад иде испред домаћина, или како пада прво лишће. Све су то знаци који се не чују на вестима, али говоре онима који знају да гледају.