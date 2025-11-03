У СРЕДУ НАЈВЕЋИ СУПЕРМЕСЕЦ ОВЕ ГОДИНЕ Биће осам одсто већи и шеснаест одсто светлији од просека
ЛОНДОН: За два дана појавиће се највећи супермесец у години, а његова блискост Земљи учиниће да изгледа веће и светлије него током других пунaх месеца.
Супермесец се јавља зато што Месец не кружи у савршеној орбити око Земље, већ у елипси, због чега је некада током године ближи, а некада даљи, преноси Гардијан.
Када се пун месец поклопи с тим да се Месец налази на удаљености од десет одсто од своје најближе тачке Земљи, назива се супермесецом. Он ће 5. новембра у Београду достићи свој пун обим у 14.19 сати, објављено је на сајту Timeanddate.
Месец ће у том тренутку, као и у наредној ноћи, изгледати осам одсто већи и око 16 одсто светлији од просека.
У својој најближој тачки Месец је удаљен око 350.000 километара од Земље, док је у најудаљенијој око 400.000 километара.