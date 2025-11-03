(ФОТО) НЕВЕРОВАТНО! Отворена боца пива стара 150 година! Шкотска пивара ће прави модерно пиво по ОРИГИНАЛНОМ рецепту

Пиво старо 150 година је пиво које се некада користио за јачање морнара у арктичким условима.

Оригинална боца која ће бити отворена једна је од ретких које још постоје, из серије која је направљена за пропалу експедицију Џорџа Нејрса на Северни пол 1875. године, која је прекинута након јаке епидемије скорбута на броду, преноси данас британски Телеграф.

Арктичко пиво првобитно је направила компанија Samuel Allsopp&Sons, за британске истраживаче који су ишли на истраживања на залеђени север.

Оснивач пиваре у Единбургу, Дугал Ган Шарп купио је флашу арктичког пива из 19. века пре више од деценије за 3.000 фунти (3.421 евра).

То је било пет пута више од процењене цене, након што је пиво било откривено у гаражи у Шропширу.

У партнерству са обновљеном пиваром Allsopp's, Шарп планира да искористи одређену количину тог арктичког пива из 19. века за прављење новог пива ограниченог издања.

Он је казао да ће пратити оригинални рецепт старог пива, и да ће се ново пиво звати Арктичко пиво.

- Тешко је проценити колико је ова боца ретка. Неки људи би можда помислили да је лудост отворити га, али мислим да би право лудило било оставити га да стоји на полици. Пиво је намењено дељењу, посебно на ову 150. годишњицу. Ово пиво је направљено за путовање издржљивости и авантуре, и мислим да је исправно да има још једно путовање - у чашу. Постоји нешто веома посебно у могућности да пробате део историје пиварства и поморства. Зато ово радимо - рекао је Шарп.

Пиво из 19. века, које је имало јачину алкохола од око девет процената и шест пута већи садржај калорија од конвенционалног пива, у своје време је описано као "јако и хранљиво".