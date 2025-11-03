ВОДОИНСТАЛАТЕРИ УПОЗОРАВАЈУ: Ових 9 ствари никада немојте БАЦИТИ У ШОЉУ! Могу да вас скупо коштају
Ве-це шоља и канализациони систем нису канта за смеће, али махинално често баш ту бацимо нешто што никако не бисмо смели.
Иако вам се никад није десило да због тога имате проблем, то не значи да се он неће десити. Заправо, што се више опуштате, ситуација ће касније бити тежа.
Шоља у тоалету је део система који одводи прљаву воду, али има своју намену, а она дефинитивно није да замени канту за отпатке кад вас мрзи да одете до ње.
Сваки предмет који није разградив или је превелик може да почне да ствара чеп, изазове зачепљење и озбиљне проблеме: поплаве, непријатне мирисе или скупе интервенције водоинсталатера.
Зато користите ве-це шољу одговорно и у њу никад не бацајте следеће предмете.
9 ствари које не смеју да се бацају у шољу
1. Коса и длаке. Танке су, али упорне, петљају се, праве грумење и блокирају проток.
2. Штапићи за уши и тупфери или влажне марамице. Ови материјали нису биоразградиви, а вата набубри и блокира цеви.
3. Опушци од цигарета. Филтер је од сунђерастог неупијајућег материјала који се не разграђује и таложи се у одводима.
4. Конац за зубе. Не разграђује се, може да запетља друго смеће и направи чеп.
5. Уље и масноће. Иако су течни, на нижим температурама се стврдњавају и лепе се за зидове цеви, поступно сужавајући проток.
6. Влажне марамице (за бебе, скидање шминке, чишћење намештаја и слично). Нису исто што и тоалет-папир, не распадају се лако и могу остати у цевима.
7. Фластери. Већина садржи пластику или лепак, не разграђују се и могу да се заглаве у цевима.
8. Папирни убруси. Иако су од папира, они су дебљи и направљени да се не распадају брзо, што значи да могу запушити цеви.
9. Лекови. Не изазивају увек запушивање, али хемикалије из лекова завршавају у води и представљају еколошки проблем.