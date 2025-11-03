ГЕНИЈАЛНО И ЈЕДНОСТАВНО, ВРЕДИ ПРОБАТИ!
ОГРЕБОТИНЕ НА КОЖНОЈ ОБУЋИ НЕСТАЈУ ЗА ТРЕН! Овај трик са ТикТока сви деле (ВИДЕО)
Трик који брише све огреботине са обуће делује толико једноставно да чишћење никада није било лакше и простије
Трикови са ТикТока преплавили су свет, а ми вам данас доносим један ефикасан који брише огреботине са обуће
Неизбежно је да похабате ципеле, да направите понеку огреботину. Али, без обзира на то колико водите рачуна о њима док ходате, дешава се.
Али не очајавајте, јер све што вам је потребно за „поправку“ је трик у виду пасте за зубе!
Ако је веровати једној корисници ТикТоку која је управо на овој друштвеној мрежи поделила трик, изгребану обућу је могуће санирати, Људи широм света су одушевљени њеним открићем.
А у чему је, заправо, трик? Прстима је утрљала пасту за зубе на места која су била огребана и изношена, а након што је обрисала пасту за зубе са површине, њене чизме су изгледале као нове.
Али многи верују да паста за зубе делује само на лакше, површинске огреботине, те да ће вам за дубље огреботине вероватно бити потребан другачији третман.
if y’all didn’t know already toothpaste gets them scuffs off the docs real nice
Свакако, уместо прстију, пасту можете да наносите и помоћу влажне крпе, трљајући малим, кружним покретима, преноси Прва.рс.
Бонус трик
Данас вам доносимо наш омиљени трик за чишћење који укључује банану!
Сазнајте како да очистите кожу и лакиране ципеле кором од банане, која својим природним уљима и шећерима веома ефикасно уклања прљавштину и тврдокорне наслаге.
Чишћење ципела кором од банане некоме може изгледати сумануто. Ипак, заправо је веома ефикасно, посебно ако вам ципеле нису црне или браон, већ обојене.
Почните тако што ћете ољуштити зрелу банану и појести је.
Затим узмите унутрашњост коре банане и утрљајте је на ципеле. Природна уља и шећери у кори банане помоћи ће вам да уклоните прљавштину са ваших ципела, остављајући их сјајним и мирисним.
Када сте истрљали кору од банане на ципеле, обришите све остатке сувом крпом. Ако су вам ципеле посебно прљаве, можете користити четку са меком длаком.
Важно је напоменути да овај трик најбоље функционише на кожним или лакираним ципелама, јер уља у корама од банане могу да оболе или обезбоје друге материјале.
Такође, обавезно тестирајте трик на малом, неупадљивом делу ципела пре него што га употребите на целој површини.