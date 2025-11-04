ВЕ-ЦЕ ШОЉА ОД ЧИСТОГ 18-КАРАТНОГ ЗЛАТА ПОНОВО У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ! Дело Мауриција Кателана на аукцији, почетна цена 10 милиона долара
04.11.2025. 11:03 11:12
Дело италијанског уметника Мауриција Кателана, названо „Америка“, биће понуђено на аукцији куће „Сотби“ у Њујорку 18. новембра, по почетној цени од 10 милиона долара.
Ова необична инсталација, тешка више од 100 килограма, прославила се 2016. када је изложена у музеју Гугенхајм — посетиоци су могли да је користе као обичан тоалет! Три године касније друга верзија украдена је из палате Бленхајм, па је ово сада једини преостали примерак.
Кателанов циљ је био да покаже да луксуз и статус нестају пред основним људским потребама
-Ако поједете оброк од 200 долара или хот дог од два, резултат је исти - рекао је Кателано.