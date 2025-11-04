ЗАШТО ПАС ЛАЈЕ НА НЕКЕ ЉУДЕ, А НА ДРУГЕ МАШЕ РЕПОМ? Истина је да ОСЕЋА и најситније “сигнале” које ми не бисмо ПРИМЕТИЛИ
Пси имају изузетно осетљив њух — могу да осете мирисе које ми не примећујемо...
Пси нас често изненаде — некога дочекају са осмехом и махањем репа, док на неке друге лају без много повода. Шта се крије иза те разлике? Стручњаци истичу да је то комбинација мириса, сигнала тела, искустава и инстинкта.
Мириси које ми не осетимо
Пси имају изузетно осетљив њух — могу да осете мирисе које ми не примећујемо. Ако неко носи трагове друге животиње, јак парфем, дезодоранс или чак мирис индустријских средстава, пас може реаговати лавежом или неповерљивошћу.
Говор тела и енергија
Начин на који се крећете, држите, гледате или гестикулирате према псу игра велику улогу. Нагли покрети, продоран поглед или неизвесно понашање често покрећу у псу инстинкт одбране — и лавеж се јави као одговор.
Искуства из прошлости
Пси памте. Ако су имали непријатно искуство са неком врстом понашања, изгледом или гласом код особе, могу реаговати на сличне карактеристике код других људи — иако ти људи нису учинили ништа лоше.
Осећај за заштиту
Када пас процени да неко улази у његов простор — чак и ако та особа нема лоше намере — он може да реагује лавом како би упозорио, заштитио своје власнике или означио границе. То није нужно агресија, већ инстинкт заштите.
Како ви можете помоћи
• Када прилазите псу, немојте да се нагло сагињете или гледате директно у очи; дозволите му да вас упозна полако.
• Мирно се понашајте, без драстичних покрета — пас ће вам лакше веровати.
• Ако пас реагује на мирис, перите одећу пре сусрета, користите блаже мирисе.
• Радите на социјализацији животиње — упознавање са различитим људима, ситуацијама и мирисима временом може смањити претеране реакције.
Пси не лају насумично — они комуницирају. Кад разумете њихов свет, ваш однос с њима може постати још чвршћи и испуњенији, пише bella.