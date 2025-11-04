СКАНДАЛ НА ИЗБОРУ ЗА МИС УНИВЕРЗУМА Председник такмичења представницу Мексика јавно назвао глупачом СВЕ УЧЕСНИЦЕ ДЕМОНСТРАТИВНО НАПУСТИЛЕ САЛУ (ВИДЕО)
У престоници Тајланда одржава се избор за нову Мис Универзума, али је догађај већ на самом почетку обележио скандал.
Током званичне доделе ленти дошло је до вербалног сукоба између председника такмичења и мексичке представнице, што је довело до протестног напуштања сале.
Интернет су преплавили снимци драме. Према извештајима страних медија, током званичне доделе лента дошло је до расправе између председника такмичења Навата Итсарагрисила и мексичке представнице Фатиме Бош.
Цео сукоб одиграо се пред свима, јер је догађај емитован уживо на званичној Facebook страници такмичења.
Председник такмичења јавно је довео у питање изостанак мексичке такмичарке са спонзорског снимања које је одржано раније тог дана и замолио је да устане и пред камерама објасни своје одсуство.
Током разговора назвао ју је "глупом". Мексичка представница је реаговала на његове речи, а Итсарагрисил је позвао обезбеђење и наредио им да је уклоне из сале.
Груб однос потпредседника организације Мис Универзума за Азију и Океанију и председника такмичења Miss Гранд Интернатионал није разљутио само Мексиканку, већ и остале такмичарке, које су у знак подршке заједно са Фатимом Бош напустиле салу.
Тренутак када је десетине манекенки устало и напустило просторију брзо је постао виралан, а многи су га назвали "најоснажујућим чином у историји Мис Универзума".
Фатима је након изласка из сале стала пред медије и у краткој изјави рекла:
- Заиста волим Тајланд, поштујем све, мислим да су то дивни људи. Али оно што је директор урадио било је непоштовање. Назвао ме је глупом. То није фер — овде сам, поштујем правила, никоме не чиним зло. Трудим се да будем љубазна и да дам све од себе - рекла је она емотивно, наглашавајући да је важно да свет види шта се догодило.
- Ми смо оснажене жене и ово је платформа за наше гласове. Нико нас неће ућуткати - додала је уз громогласан аплауз подршке присутних.
У њену одбрану стала је и актуелна Мис Универзума, Данкиња Викторија, која је такође напустила догађај.
Како је све прокоментарисала словеначка представница?
Да је до инцидента заиста дошло током званичне доделе лента, потврдила је и словеначка представница Хана Клаут у својој Инстаграм причи. Иако није детаљно коментарисала ситуацију, открила је да су такмичарке своје ленте касније током дана добиле на заједничком излету бродом.