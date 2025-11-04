clear sky
ЛЕПА ЛУКИЋ НАПИСАЛА ТЕСТАМЕНТ Један детаљ је све изненадио, певачица открила коме оставља све што има АЛИ ПОД ЈЕДНИМ УСЛОВОМ

04.11.2025. 21:55 21:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Mondo
2
Фото: Screenshot / youtube / HYPE TV

Легендарна фолк певачица Лепа Лукић открила је да је недавно написала тестамент, у којем је јасно навела ко ће наследити њену имовину – али и један посебан услов који мора бити испуњен.

Како је рекла, све што је стекла током више од пола века каријере оставиће свом братанцу Радисаву, али под једним условом – да брине о њеној мачки по имену Маза.

Све оставља братанцу

„Написала сам тестамент у коме сам навела да мој братанац мора да брине о мачки ако ја одем пре ње. Радисав треба да чува Мазу, да је пази и мази, и наследиће све што сам стекла током живота. То стоји у документу који чува мој адвокат“, испричала је Лепа за Информер.

Певачица је открила да Мазу има већ девет година и да је уз њу веома везана:

„Она је чудо од мачке, ја је доживљавам као своје дете. Морала сам да се побринем да јој ништа не фали ако мене једног дана не буде.“

„Живимо као мајка и ћерка“

Лепа је искрено признала да без Мазе не би могла да замисли свакодневицу:

„Од 2011. живимо заједно као мајка и ћерка. Толико је паметна да се никада није попела на сто док једем, као што то раде друге мачке. Када огладни, дође и каже ‘мјау’, а ја јој одговорим: ‘Сине, реци шта хоћеш.’ Онда јој сипам грануле, па идемо у спаваћу собу и заспимо заједно. Да живим сама, ја бих одлепила. Уз Мазу никада нисам сама.“

Имовина коју оставља

Према доступним информацијама, у тестаменту стоји да ће братанац наследити ресторан, два стана, кућу и сву уштедевину, али тек када се увери да је Маза збринута и вољена.

„То је моја последња жеља“, поручила је певачица.

Извор: Информер / Мондо

