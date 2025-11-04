ЛЕПА ЛУКИЋ НАПИСАЛА ТЕСТАМЕНТ Један детаљ је све изненадио, певачица открила коме оставља све што има АЛИ ПОД ЈЕДНИМ УСЛОВОМ
Легендарна фолк певачица Лепа Лукић открила је да је недавно написала тестамент, у којем је јасно навела ко ће наследити њену имовину – али и један посебан услов који мора бити испуњен.
Како је рекла, све што је стекла током више од пола века каријере оставиће свом братанцу Радисаву, али под једним условом – да брине о њеној мачки по имену Маза.
Све оставља братанцу
„Написала сам тестамент у коме сам навела да мој братанац мора да брине о мачки ако ја одем пре ње. Радисав треба да чува Мазу, да је пази и мази, и наследиће све што сам стекла током живота. То стоји у документу који чува мој адвокат“, испричала је Лепа за Информер.
Певачица је открила да Мазу има већ девет година и да је уз њу веома везана:
„Она је чудо од мачке, ја је доживљавам као своје дете. Морала сам да се побринем да јој ништа не фали ако мене једног дана не буде.“
„Живимо као мајка и ћерка“
Лепа је искрено признала да без Мазе не би могла да замисли свакодневицу:
„Од 2011. живимо заједно као мајка и ћерка. Толико је паметна да се никада није попела на сто док једем, као што то раде друге мачке. Када огладни, дође и каже ‘мјау’, а ја јој одговорим: ‘Сине, реци шта хоћеш.’ Онда јој сипам грануле, па идемо у спаваћу собу и заспимо заједно. Да живим сама, ја бих одлепила. Уз Мазу никада нисам сама.“
Имовина коју оставља
Према доступним информацијама, у тестаменту стоји да ће братанац наследити ресторан, два стана, кућу и сву уштедевину, али тек када се увери да је Маза збринута и вољена.
„То је моја последња жеља“, поручила је певачица.
Извор: Информер / Мондо