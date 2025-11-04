clear sky
ОТКРИВЕНО ГДЕ ЈЕ ЕПСТИН ДРЖАО НОВАЦ Имао је рачуне у ДВЕ РЕНОМИРАНЕ БАНКЕ

04.11.2025.
ЊУЈОРК: Покојни амерички осуђени сексуални преступник Џефри Епстин имао је рачуне у више великих међународних банака, укључујући Goldman Sachs и HSBC, показују нови судски документи.

Подаци су објављени у оквиру раније запечаћених докумената које је на суду у Њујорку представила "JPMorgan Chase", некадашња главна Епстинова банка, у сада закљученом спору с америчким Девичанским острвима, где је Епстајн поседовао приватно острво, пренео је Ројтерс.

Према извештају о сумњивим активностима који је "JPMorgan" доставио америчком Министарству финансија убрзо након Епстинове смрти, он је имао један рачун у "Goldman Sachsu" и три у швајцарској филијали "HSBC Private Bank".

Судија је наложио да документа буду јавно објављена након захтева који су поднели Њујорк Тајмс и Волстрит Џурнал. 

У саопштењу достављеном путем мејла, "Goldman Sachs" је навео да је "раскинуо пословни однос са господином Епстином, а његова средства су повучена из банке 2010. године".

Епстин је 2019. године извршио самоубиство у затвору на Менхетну, док је чекао суђење по оптужбама за трговину људима ради сексуалног искоришћавања.

 

