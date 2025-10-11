БЛЕР СЕ КАО ПРЕМИЈЕР САСТАО С ЕПСТИНОМ Документи открили шокантне податке
ЛОНДОН: У време док је био на положају премијера Велике Британије Тони Блер се састао са Џефријем Епстином у Даунинг стриту бр. 10 након препоруке лорда Питера Манделсона, који је прошлог месеца смењен са положаја британског амбасадора у Вашингтону, показују новооткривени документи из Националног архива.
Епстин је посетио Блера 14. маја 2002. године након предлога Манделсона тадашњем шефу кабинета британског премијера Џонатану Пауелу, преноси лондонски Гардијан.
Манделсон је у септембру смењен са положаја британског амбасадора у САД након што су се појавиле нове информације о томе колико је био близак са осуђеним сексуалним преступником Епстином.
У време када је Блеру препоручио састанак са Епстином Манделсон је био посланик лабуриста и близак сарадник Тонија Блера.
У е-мејлу пре састанка са Блером Менделсон је Пауелу описао Епстина као "сигурног" и "пријатеља".
Према документима кој је објавио ББЦ, информативни меморандум високог државног службеника Метјуа Рајкрофта описао је Епстина као пријатеља Менделсона и тадашњег америчког председника Била Клинтона, као и блиског са принцом Ендрјуом.
Како је известио ББЦ, Менделсон је у мејлу који је послао Пауелу недељу дана пре састанка писало: „Сећате ли се када се Клинтон срео са ТБ (Тонијем Блером) и рекао да жели да га упозна са својим пријатељем Џефријем Епстином?".
Менделсон је рекао да је Епстин и његов пријатељ и описао га као активног предузетника и некога ко "прати пулс многих светских тржишта и валута.“
Портпарол Тонија Блера изјавио је да је састанак Блер - Епстин одржан "много пре него што су Епстинови злочини постали познати јавности".