УПАО У ЛОКАЛ С ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ Инцидент у једном од познатих клубова у Чачку СТАВЉЕНЕ МУ ЛИСИЦЕ НА РУКЕ
У једном од најпознатијих клубова у Чачку синоћ је дошло до инцидента када је мушкарац ушао у локал, носећи у руци ватрено оружје. Према незваничним информацијама, у догађају је учествовала још једна особа.
Како се сазнаје, мушкарац је у тренутку уласка у клуб имао метак у цеви.
Извор близак истрази наводи да је реч о особи која је раније више пута осуђивана и која је, наводно, пре око два месеца виђена са оружјем у другом локалу на обали Мораве.
Полиција је одмах реаговала, стигла на лице места и ухапсила осумњиченог, који је задржан до одлуке тужилаштва. Он ће ускоро бити саслушан, а о даљим мерама одлучиће надлежни органи.
За другом особом која је, према наводима, побегла са места догађаја, полиција интензивно трага.
Истражни органи настављају рад на утврђивању свих околности инцидента.