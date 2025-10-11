overcast clouds
УПАО У ЛОКАЛ С ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ Инцидент у једном од познатих клубова у Чачку СТАВЉЕНЕ МУ ЛИСИЦЕ НА РУКЕ

11.10.2025. 16:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, РИНА
полиција
Фото: Дневник/Ф. Бакић

У једном од најпознатијих клубова у Чачку синоћ је дошло до инцидента када је мушкарац ушао у локал, носећи у руци ватрено оружје. Према незваничним информацијама, у догађају је учествовала још једна особа.

Како се сазнаје, мушкарац је у тренутку уласка у клуб имао метак у цеви. 

Извор близак истрази наводи да је реч о особи која је раније више пута осуђивана и која је, наводно, пре око два месеца виђена са оружјем у другом локалу на обали Мораве.

Полиција је одмах реаговала, стигла на лице места и ухапсила осумњиченог, који је задржан до одлуке тужилаштва. Он ће ускоро бити саслушан, а о даљим мерама одлучиће надлежни органи.

За другом особом која је, према наводима, побегла са места догађаја, полиција интензивно трага.

Истражни органи настављају рад на утврђивању свих околности инцидента.

