ПАО „ШКАЉАРАЦ“: Подгоричка полиција ухапсила Марка Марашевића

ПОДГОРИЦА: Подгоричка полиција ухапсила је припадника "шкалајрског клана" Марка Марашевића и пронашла пиштољ са 12 комада муниције, саопштено је подгоричке Управе полиције.

Из полиције наводе да су, осим Марашевића (26), контролисане и оперативно интересантне особе Владимир Јововић (38), Марко Јововић (33), Стефан Пивљанин (25) и њима блиско лице С. Џ. (27), преносе "Вијести".

Према полицијским подацима, у питању су припадници подгоричке ћелије шкаљарског клана.

У саопштењу се наводи да је полиција пронашла торбицу у којој се налазило ватрено оружје - пиштољ марке ЦЗ модел М75 калибра 9 мм, у чијем се оквиру налазило 12 комада муниције. 

Са догађајем је упознат поступајући основни државни тужилац који се изјаснио да у случају М. М. има елемената кривичног дела недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја, због чега је он лишен слободе.

