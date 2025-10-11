ОЧЕКУЈЕМ УБЕДЉИВУ ПОБЕДУ СРПСКЕ ЛИСТЕ Месаровић: Желимо мир и стабилност, пуна подршка нашем народу на Косову и Метохији НЕ ДАМО СРБИЈУ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић придружила се грађанима у Новом Саду који су се окупили у знак подршке Србима на Косову и Метохији одакле је поручила да очекује убедљиву победу Српске листе.
-Шаљемо снажну поруку нашем народу на КиМ и да се боримо против насиља Куртија. Очекујем убедљиву победу Српске листе. Као што је рекао председник наше странке, позивам све да изађу на изборе и да подрже политику Александра Вучића. Свака част сваком студенту који је дао подршку нашем народу, али ови душебрижници попут Борка Стефановића, Ђиласа, Маринике Тепић, Бориса Тадића и свих других који су продали наше Косово, њима не верујем у добру намеру. Они сутра да дођу на власт продали би остатак земље. Главна порука је да желимо мир и стабилност, не дамо Србију и пуна подршка нашем народу на КиМ - рекла је Месаровић.