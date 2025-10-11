ДОСТА БЛОКАДА, ПУСТИТЕ НАС ДА ЖИВИМО! Снажна порука лидера СНС Вучевића: Много сам поносан, никада нисмо позивали да некоме кваримо скуп! Верујем да ћемо сутра добити српске градоначелнике на КиМ!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је у Новом Саду са шетње подршке Србима на Косову и Метохији да је кључни мотив очување наше покрајине у оквиру Србије.
-Доста блокада, хоћемо да студенти могу да студирају, раде, да се друже. Много сам поносан, никад нисмо позивали да неком кваримо неки скуп. Ми када имамо нешто да кажемо ми се окупимо. Кажемо сада, ми смо против блокада. Пустите нас да живимо. Иду избори у Мионици и Неготину, мислим да ће у Банату бити избори у још једној општини. Кључни мотив данашњег окупљања и не само данашњег, то је борба за очување КиМ у оквиру Србије. Позивамо све Србе који живе на КиМ и све интерно расељење да изађу сутра и гласају за Српску листу, јер то значи да се борите за Србе на КиМ. Верујем да ћемо сутра имати добре резултате где су Срби већина и да се неће десити да имамо албанског градоначелника где имамо 97 посто Срба. Верујем да ћемо сутра добити српске градоначелнике. Сада је свима јасно, ко буде чинио насиље одговараће. Надам се да ћемо разумети народ на КиМ и сложену ситуацију у Републици Српској. Шта да кажем, дошло њих 15, 20, 50 да блокирају наш скуп, а видите колико је овде људи. Шта да кажем. Они су побеђивали на изборима када добију 3 посто, а ми изгубимо са 47 посто. Сећате се приче у Косјерићу како су победили. И? Како су победили? Све ће се видети на изборима. Без нервозе, ево Неготин и Мионица, можда буде и Сечањ. На пролеће иде Кула, Аранђеловац, Бор, Мајданпек, Књажевац. Људи не гласају за вувузеле и пиштаљке, већ да имају веће плате и пензије. Војводина је Србија. Хвала свима који су дошли, верујем да ће рекордан број шетати. Видео сам да је била импресивна конференција Српске листе у Звечану. Ми смо били заслепљени и заузети свим дешавањима у Централној Србији. Тамо је КФОР задужен за безбедност за све грађане. То је њихова обавеза. Надам се да неће дозволити никакве инциденте, али са Куртијем никада не знате - рекао је Вучевић.