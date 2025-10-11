(ВИДЕО) ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА НА ВИШЕ ОД 200 МЕСТА У ЗЕМЉИ ДОШЛИ ДА СРПСКОМ НАРОДУ НА КиМ ДАЈУ ОХРАБРЕЊЕ Од севера до југа народ уједињен
11.10.2025. 16:44 16:55
Грађани против блокада окупили су се данас на скуповима подршке српском народу на Косову и Метохији, пред којима су сутра локални избори
Грађани се окупљају од Суботице до Прешева, а у Новом Саду су реке људи на три локације.
Мирне протестне шетње на којима ће се чути поруке мира и подршке Србима крећу у 17.00 часова широм земље.
У Новом Саду подршку су пружили и лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић и министарка привреде Адријана Месаровић.