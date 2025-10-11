overcast clouds
(ВИДЕО) ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА НА ВИШЕ ОД 200 МЕСТА У ЗЕМЉИ ДОШЛИ ДА СРПСКОМ НАРОДУ НА КиМ ДАЈУ ОХРАБРЕЊЕ Од севера до југа народ уједињен

11.10.2025. 16:44 16:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Screenshot Informer TV/dnevnik.rs

Грађани против блокада окупили су се данас на скуповима подршке српском народу на Косову и Метохији, пред којима су сутра локални избори

Грађани се окупљају од Суботице до Прешева, а у Новом Саду су реке људи на три локације.

Мирне протестне шетње на којима ће се чути поруке мира и подршке Србима крећу у 17.00 часова широм земље. 

У Новом Саду подршку су пружили и лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић и министарка привреде Адријана Месаровић.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Србија грађани против блокада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
