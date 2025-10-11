Још један земљотрес погодио Филипине ОВОГ ПУТА ОД 6 СТЕПЕНИ РИХТЕРА
Други по реду снажан земљотрес погодио је данас поподне Филипине.
Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забележен је данас у 16:33 часова, на Филипинима.
Према расположивим подацима, епицентар потреса био је у мору, 94 километара од града Буруан
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 59,3 километра испод површине земље.
Филипинци су масовно пријављивали да су осетили земљотрес, иако су били и 200км удаљени од епицентра.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, исако је епицентар био доста близу обале. Надлежни прате ситуацију.
Ово је други земљотрес који је забележен од јутрос. Први је био јачине 5,5 степени, а пре неколико минута забележен је и трећи, јачин, 3,3 степена Рихтерове скале.