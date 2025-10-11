overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Још један земљотрес погодио Филипине ОВОГ ПУТА ОД 6 СТЕПЕНИ РИХТЕРА

11.10.2025. 16:58 17:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Други по реду снажан земљотрес погодио је данас поподне Филипине.

Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забележен је данас у 16:33 часова, на Филипинима.

Према расположивим подацима, епицентар потреса био је у мору, 94 километара од града Буруан

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 59,3 километра испод површине земље.

Филипинци су масовно пријављивали да су осетили земљотрес, иако су били и 200км удаљени од епицентра.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, исако је епицентар био доста близу обале. Надлежни прате ситуацију.

Ово је други земљотрес који је забележен од јутрос. Први је био јачине 5,5 степени, а пре неколико минута забележен је и трећи, јачин, 3,3 степена Рихтерове скале.

земљотрес епицентар Филипини
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај