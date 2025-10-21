УЗНЕМИРУЈУЋА КЊИГА!
ПРЕМИЈЕР ИЗРАЕЛА СИЛОВАО 18-ГОДИШЊУ ДЕВОЈКУ?! Најпознатија жртва подвођења Џефрија Епстина ИЗНЕЛА ШОКАНТНУ ИСПОВЕСТ у својим мемоарима
Најпознатију жртву Џефрија Епстина Вирџинију Ђуфре брутално је премлатио и силовао до крви “добро познати премијер”, што је на крају довело до њеног бекства из канџи преминулог педофила.
Вирџинија је у својим мемоарима, који су објављени danas posthumno након њеног самоубиства у априлу у 41. години живота, испричала како је молила Епстајна да јој помогне након напада неименованог политичара, али јој је он хладно објаснио да је то део њеног посла.
Мемоари Вирџиније Ђуфре
- Након напада, нисам могла да се правим луда. Пошто сам била тако брутално третирана, а потом видела Епстајнову безосећајну реакцију на мој терор, морала сам да прихватим да је Епстајн делио похвале само као манипулацију да би ме држао покорном - написала је Вирџнија у својој аутобиографији “Ничија девојка: Мемоари о преживљавању злостављања и борби за правду", пренео је “Њујорк пост".
Вирџинија је насилника помињала просто као “премијера”, наводећи да се плашила да ће он покушати да је повреди ако објави његово име. У прошлости је, међутим, у судским документима упрла прст на израелског премијера Ехуда Барака као једног од припадника елите који су је силовали. Он је ту тврдњу више пута негирао, наводи портал.
"Изашла сам из кабане крварећи"
У мемоарима се наводи да је Вирџинија први пут срела “премијера” на Епстајновом приватном острву на Америчким Девичанским Острвима око 2002, кад је имала свега 18 година. Наложено јој је да га отпрати до кабане (врста склоништа у близини плажа или базена, може се користити за опуштање у хладу или пресвлачење), али чим су остали сами постало је јасно да је он “желео насиље”.
- Више пута ме је давио док нисам изгубила свест и уживао је гледајући мој страх. Језиво је да се смејао кад би ме повредио, а још више се узбудио кад сам га молила да престане. Изашла сам из кабане крварећи на уста, из вагине и ануса. Данима ме је болело док дишем и гутам – навела је Вирџинија.
- Силовао ме је насилније него ико икад пре – додала је она.
Вирџинија је одмах отрчала до Епстајна, молећи га да је не шаље опет “премијеру”.
- Клекнула сам на колена и молила га. Не знам да ли га се Епстајн плашио или му је дуговао неку услугу, али није могао ништа да обећа, на бруталност политичара само је хладно рекао: “Дешаваће ти се то понекад” – навела је она.
"Болесна склоност ка девојчицама"
Нешто касније, Епстајн ју је послао назад “политичару”. Други сусрет одиграо се у кабини Епстајновог авиона познатог као “Лолита експрес”.
Иако је ово искуство било мање насилно, како је навела, провела је читав сат у страху да ће он изненада ударити или давити је. Вирџинија признала да је пре насилног искуства веровала да је Епстајну стало до девојака које је подводио. Написала је да није била потпуно наивна, наводећи да је његова “склоност ка девојчицама била болест, али је на свој уврнути начин имао добре намере”. Његова равнодушност према њеним страховима и повредама које јој је нанео “премијер” натерали су 18-годишњу Вириџинију да се суочи са истином.
Предвидела своју смрт у мемоарима
Оно што је језиво, пише “Њујорк пост”, јесте да је Вирџинија предвидела своју смрт у мемоарима, наводећи да неће преживети искуство сексуалне трговине малолетницама и да ће или убити сама или умрети од руке неког од Епстајнових пријатеља.
- Тада то нисам знала, али је мој други сусрет са премијером био почетак краја за мене – написала је Вирџинија, додајући да је престала да регрутује друге младе девојке за Епстајна, што ју је у прошлости терао да ради.
"Због овог сам побегла"
До коначног прекида дошло је истог лета, кад су Епстајн и његова “мадам” Гилејн Максвел затражили од Вирџиније да роди његово дете. Овај предлог је ишао са вилама, богатством и дадиљама 24 сата дневно – али би захтевао од ње да се одрекне свих законских права.
Тинејџерка се одмах забринула да они планирају да искористе бебу као будућу жртву трговине људима и почела је да планира бекство.
Virginia Giuffre is referring to Former Israeli Prime Minister Ehud Barak in her recently released Memoirs. pic.twitter.com/mZW2yvsHmv
— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 19, 2025
Побегла је недуго након тога, али су је сећања на проживљено мучила до краја живота а посебно, како је навела “похлепни, окрутни израз премијеровог лица док ме је гледао како молим за свој живот”.
Ехуд Барак је више пута порекао Вирџинијине оптужбе о злостављању или наводе да је знао да је Епстајн водио ланац сексуалне трговине малолетницама. Барак је био лични Епстајнов пријатељ и са његовим милионима је финансирао безбедносну компанију. Документи показују да је он посетио Епстајна на његовом приватном острву и да је летео његовим приватним авионом.
(Blic.rs)