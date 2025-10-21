overcast clouds
Маја Гојковић и гувернер Истанбула Давут Гул о унапређењу економске сарадње

21.10.2025. 17:00 17:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: vojvodina.gov.rs

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас са гувернером Истанбула Давутом Гулом, у оквиру званичне посете Републици Турској.

На састанку је било речи о могућностима унапређења економских веза, као и о значају потписивања споразума о сарадњи између Привредне коморе Војводине и Привредне коморе Истанбула, будући да постоји велико интересовање за инвестиције и повезивање српских и турских привредника.

Истакнута је обострана посвећеност даљем повезивању и развоју партнерских односа Србије и Турске.

Гојковићева је оценила да има много простора за заједничко деловање у бројним областима, те да градимо још чвршће односе који ће бити на добробит наших грађана, и овом  приликом позвала гувернера Гула да посети Републику Србију и АП Војводину.


Састанку су присуствовали председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак, саветник председнице Покрајинске владе Дарко Буљешевић и генерални конзул Републике Србије у Истанбулу Александар Марјановић.
 

маја гојковић привредна комора војводине истанбул
