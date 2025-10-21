„ДНЕВНИК“ САЗНАЈЕ: Мушкарац ТЕШКО ПОВРЕЂЕН у судару код Ковиља! ХИТНО превезен у Ургентни центар (ВИДЕО)
21.10.2025. 18:50 18:57
У удесу који се данас догодио на ауто-путу, код одвајања за Ковиљ једна особа је задобила тешке телесне повреде.
Како Дневник сазнаје, лекарска екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад позив је примила у 14.23 часова и изашла је на лице места по првом приоритету на ауто-пут код издвајања за Ковиљ у смеру ка Новом Саду.
На лицу места затечен је НН мушкарац који је задобио тешке политрауматске повреде и он је у тешком стању превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине у Новом Саду.