„ДНЕВНИК“ САЗНАЈЕ: Мушкарац ТЕШКО ПОВРЕЂЕН у судару код Ковиља! ХИТНО превезен у Ургентни центар (ВИДЕО)

21.10.2025. 18:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

У удесу који се данас догодио на ауто-путу, код одвајања за Ковиљ једна особа је задобила тешке телесне повреде.

Како Дневник сазнаје, лекарска екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад позив је примила у 14.23 часова и изашла је на лице места по првом приоритету на ауто-пут код издвајања за Ковиљ у смеру ка Новом Саду.  
 

На лицу места затечен је НН мушкарац који је задобио тешке политрауматске повреде и он је у тешком стању превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине у Новом Саду.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

