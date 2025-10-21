overcast clouds
17°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД КОВИЉА Сударили се аутомобил и камион на ауто-путу, стварају се гужве

21.10.2025. 15:17 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
192.rs, Дневник
Коментари (0)
удес
Фото: printscreen/Instagram/192.RS

На ауто-путу Е-75, код Ковиља у смену ка Новом Саду, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су се сударили путнички аутомобил и камион.

Како јавља Истаграм страница 192.rs, након саобраћајне несреће, док се чекао долазак хитне медицинске помоћи, на путу је лежао човек без свести, вероватно је испао из аутомобила од силине удара.

Како се види на фотографији с лица места, аутомобил је смрскан са леве, возачке стране.

На тој деоници ауто-пута стварају се застоји.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

За сада нису познати детаљи и узроци ове саобраћајне несреће.

саобраћајна несрећа судар камиона и аутомобила ауто-пут Е-75
Извор:
192.rs, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) Ватрогасци дизалицом извлачили СМРСКАНО возило МУШКАРАЦ СТРАДАО У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ Снимак с места удеса је ЈЕЗИВ

Велика трагедија код Пожаревца

удес

(ВИДЕО) Ватрогасци дизалицом извлачили СМРСКАНО возило МУШКАРАЦ СТРАДАО У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ Снимак с места удеса је ЈЕЗИВ

20.10.2025. 20:23 20:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај