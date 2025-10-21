(ФОТО, ВИДЕО) ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД КОВИЉА Сударили се аутомобил и камион на ауто-путу, стварају се гужве
21.10.2025. 15:17 15:51
На ауто-путу Е-75, код Ковиља у смену ка Новом Саду, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су се сударили путнички аутомобил и камион.
Како јавља Истаграм страница 192.rs, након саобраћајне несреће, док се чекао долазак хитне медицинске помоћи, на путу је лежао човек без свести, вероватно је испао из аутомобила од силине удара.
Како се види на фотографији с лица места, аутомобил је смрскан са леве, возачке стране.
На тој деоници ауто-пута стварају се застоји.
За сада нису познати детаљи и узроци ове саобраћајне несреће.