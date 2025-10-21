ИЗНЕНАЂУЈУЋА ВЕСТ Путин и Трамп се изгледа ипак неће састати у Будимпешти ОДЛОЖЕН САСТАНАК
Амерички председник Доналд Трамп и руски председник Владимир Путин неће се сусрести у блиској будућности, рекао је анонимни званичник Беле куће за Axios.
"Нема планова да се председник Трамп састане с председником Путином у блиској будућности. Рубио и Лавров имали су продуктиван разговор. Зато додатни лични састанак између државног секретара и министра спољних послова није потребан", рекао је анонимни званичник Беле куће новинару Axiosa Бараку Равиду.
White House official: “No plans for President Trump to meet with President Putin in the immediate future. Rubio and Lavrov had a productive call. Therefore, an additional-in-person meeting between the Secretary and Foreign Minister is not necessary"
— Barak Ravid (@BarakRavid) October 21, 2025
(K1info.rs)