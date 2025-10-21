overcast clouds
ИЗНЕНАЂУЈУЋА ВЕСТ Путин и Трамп се изгледа ипак неће састати у Будимпешти ОДЛОЖЕН САСТАНАК

21.10.2025. 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
K1info.rs
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

Амерички председник Доналд Трамп и руски председник Владимир Путин неће се сусрести у блиској будућности, рекао је анонимни званичник Беле куће за Axios.

"Нема планова да се председник Трамп састане с председником Путином у блиској будућности. Рубио и Лавров имали су продуктиван разговор. Зато додатни лични састанак између државног секретара и министра спољних послова није потребан", рекао је анонимни званичник Беле куће новинару Axiosa Бараку Равиду.

(K1info.rs)

Доналд Трамп састанак владимир путин
