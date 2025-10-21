УКРАДЕНО БЛАГО ВРЕДНО 88 МИЛИОНА ЕВРА! Драгуљи из Лувра који су нестали, надају се да лопови „неће уништити или претопити“
Штета од крађе драгуља из музеја Лувр прошлог викедна износи око 88 милиона евра, изјавила је данас париска тужитељка Лор Беко.
''То је изузетно спектакуларна сума, али се не може изразити колика је то историјска штета'', рекла је Беко, а преноси Фигаро.
Она је оценила да лопови неће зарадити тих 88 милиона евра, поготово не ако буду дошли на ''изузетно глупу идеју'' да претопе накит.
''Можемо се надати да ће размислити и да неће уништити драгуље без разлога'', навела је Бекуо.
Кад је реч о истрази, она је потврдила да се анализирају сви отисци прстију са места злочина, наводећи да постоји могућност да је око криминалаца који су извели пљачку вероватно постојао читав низ помоћних тимова.
На питање о постојању могућег унутрашњег саучесништва унутар најпосећенијег музеја на свету, госпођа Бекуо је одговорила да у овој фази не може да то ни потврди ни демантује.
Према њеним речима, поред судија Међурегионалне специјализоване јурисдикције (ЈИРС) париског тужилаштва који воде истрагу, око стотину истражитеља ради на овом случају у Паризу.
Четири особе су у недељу око 09.30 ујутру упале у чувену Галерију Аполона у париском музеју Лувр.
Користиле су механичке мердевине монтиране на возило како би се попели до галерије.
Провалници су разрезали сигурносна стакла и однели девет предмета од непроцењиве културне вредности, а један од њих, круна царице Еугеније, супруге Наполеона III, пронађена је на лицу места, а претпоставља се да је испала починиоцима током бекства.
Предмети потичу из 19. века и припадали су француском племству, украшени су хиљадама дијаманата и другим драгим камењем.