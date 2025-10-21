Креће ОБРАЧУН с дубоком државом?! ТРАМП СЕ НЕ ШАЛИ, ПРАВЕ СЕ СПИСКОВИ На мети људи који су се ЗАМЕРИЛИ америчком председнику
Управа америчког председника Доналда Трампа основала је нову међуагенцијску радну групу чији је задатак да истражује особе које се сматрају непријатељима председника, објавила је агенција Ројтерс.
Према документима до којих је дошао Ројтерс, група названа Међуагенцијска радна група за политизацију делује најмање од маја, а чине је десетине званичника из Беле куће, ФБИ, ЦИА, Канцеларије директорке Националне обавештајне заједнице, као и министарстава правде, одбране и унутрашње безбедности.
Интернет портал Фокс њуз дигитал потврдио је постојање групе и пренео изјаву директорке националне обавештајне заједнице Тулси Габард, која је рекла:
"Основала сам ову радну групу како бисмо под вођством председника Трампа започели важан посао међуагенцијске координације и обезбедили одговорност".
Према наводима Фокса, група се састаје двапут недељно како би "размењивала информације, усклађивала активности и спроводила одлуке". Један од званичника с којима је разговарао Ројтерс изјавио је да је циљ групе "борба против дубоке државе", појма којим Трампове присталице означавају, како верују, трајну пристрасну бирократију унутар савезне власти.
Наводи се да су међу особама о којима се расправљало у радној групи бивши директор Федералног истражног бироа Џејмс Коми, бивши саветник за националну безбедност Џон Болтон, бивши главни медицински саветник Ентони Фаучи, Хантер Бајден, син бившег председника Џоа Бајдена, као и војни заповедници који су спроводили наредбе о обавезној вакцинацији америчког војног особља против ковида-19.
Извор је додао да група такође истражује званичнике укључене у испитивање наводног руског мешања у америчке изборе 2016. године. Ројтерс наводи да је идентификовао 39 особа повезаних с радном групом, а према изворима, један од водећих чланова је правник Министарства правде Ед Мартин.
Трамп је, непосредно након своје друге инаугурације 20. јануара, потписао извршну наредбу којом је наложио новом главном државном тужиоцу да сарађује с другим савезним агенцијама "како би идентификовали и исправили прошле неправде везане за политизацију тела за кривично гоњење и обавештајну заједницу", преноси Индекс.
Пре него што је напустио Белу кућу, Џо Бајден издао је низ превентивних помиловања, између осталих и свом сину Хантеру, Фаучију и републиканки Лиз Чејни, познатој по критици Трампа, пише Мондо.