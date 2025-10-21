overcast clouds
ПРЕТУЧЕН КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ У ПОЗНАТОМ РЕСТОРАНУ Задобио тешке телесне повреде

21.10.2025. 20:24 20:43
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: Pixabay.com

Комунални полицајац задобио је тешке телесне повреде у недељу кад га је пијани гост напао у познатом ресторану на Аутокоманди у Београду, незванично сазнаје Телеграф!

Полиција сумњичи Б.К. (40) да је пијан правио хаос у ресторану на Аутокоманди и да је по доласку патроле комуналне полиције најпре вербално, а затим и физички напао комуналног полицајца. Како Телеграф  незванично сазнаје, Б.К. је најпре гурао рукама полицајца, а затим му песницом нанео тешке телесне повреде.

Комунални полицајац је пребачен у Ургентни центар док је полиција ухапсила Б.П. коме је писала пријаву за ометање службеног лица у вршењу службене дужности.

Telegraf.rs

