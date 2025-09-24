ПРЕТУЧЕН ТИНЕЈЏЕР НА АУТОБУСКОЈ ОКРЕТНИЦИ Група младића га пребила, огласила се Хитна помоћ
БЕОГРАД: Група младића претукла је и тешко повредила тинејџера (17) на Палилули, који је након позива полиције превезен у Ургентни центар, саопштено је данас у београдској служби Хитне помоћи.
Како је Танјугу речено у служби Хитне помоћи, пребијање тинејџера пријављено је у 20.24 сати, на окретници аутобуса на линији 48.
Према извештају из Хитне помоћи, током ноћи било је и неколико интервенција у центру града због туча са навијачима шкотског Фудбалског клуба Селтик, који вечерас у Београду игра утакмицу против Црвене звезде, а у којима није било теже повређених.
Током ноћи није било саобраћајних незгода, а Хитна помоћ је имала укупно 100 интервенција, од којих је 20 било на јавном месту.
Највише интервенција било је због хроничних пацијената, због високог крвног притиска и астме.