Нови Сад
ПРЕТУЧЕН ТИНЕЈЏЕР НА АУТОБУСКОЈ ОКРЕТНИЦИ Група младића га пребила, огласила се Хитна помоћ

24.09.2025. 07:03 07:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Група младића претукла је и тешко повредила тинејџера (17) на Палилули, који је након позива полиције превезен у Ургентни центар, саопштено је данас у београдској служби Хитне помоћи.

Како је Танјугу речено у служби Хитне помоћи, пребијање тинејџера пријављено је у 20.24 сати, на окретници аутобуса на линији 48.

Према извештају из Хитне помоћи, током ноћи било је и неколико интервенција у центру града због туча са навијачима шкотског Фудбалског клуба Селтик, који вечерас у Београду игра утакмицу против Црвене звезде, а у којима није било теже повређених.

Током ноћи није било саобраћајних незгода, а Хитна помоћ је имала укупно 100 интервенција, од којих је 20 било на јавном месту.

Највише интервенција било је због хроничних пацијената, због високог крвног притиска и астме.

Вести Хроника
