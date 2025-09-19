clear sky
27°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МУШКАРАЦ ПРЕТУЧЕН НА СМРТ У обрачуну у Чачку учествовала браћа, један од њих је ГЛУМАЦ

19.09.2025. 16:46 16:55
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Након туче која се догодила испред једног угоститељског објекта на Љубић кеју у Чачку, један мушкарац је преминуо, сазнаје Морава инфо.

 Туча се догодила у четвртак у касним поподневним сатима.

Незванично, убијен је таксиста кога су претукла двојица мушкараца. Он је након туче пребачен у чачанску болницу, где је касније подлегао повредама.

Према првим информацијама, у тучи су учествовала и двојица браће, од којих је један глумац. Преминули мушкарац је таксиста по занимању.

Више детаља биће познато након што буде обављена обдукција настрадалог Чачанина.

Kurir.rs

Преминуо туча глумац Чачак
Извор:
Kurir.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ ПРЕТУЧЕН У БУДВИ Завршио у болници са тешким повредама

ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ ПРЕТУЧЕН У БУДВИ Завршио у болници са тешким повредама

19.08.2025. 23:18 23:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТИНЕЈЏЕР (17) ИЗ ЛЕСКОВЦА НАСМРТ ПРЕТУЧЕН ДОК СЕ ВРАЋАО ИЗ ШКОЛЕ Ево где је осумњичени за убиство дечака и шта га чека
pesticidi

ТИНЕЈЏЕР (17) ИЗ ЛЕСКОВЦА НАСМРТ ПРЕТУЧЕН ДОК СЕ ВРАЋАО ИЗ ШКОЛЕ Ево где је осумњичени за убиство дечака и шта га чека

03.04.2025. 08:02 08:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај