МУШКАРАЦ ПРЕТУЧЕН НА СМРТ У обрачуну у Чачку учествовала браћа, један од њих је ГЛУМАЦ
19.09.2025. 16:46 16:55
Након туче која се догодила испред једног угоститељског објекта на Љубић кеју у Чачку, један мушкарац је преминуо, сазнаје Морава инфо.
Туча се догодила у четвртак у касним поподневним сатима.
Незванично, убијен је таксиста кога су претукла двојица мушкараца. Он је након туче пребачен у чачанску болницу, где је касније подлегао повредама.
Према првим информацијама, у тучи су учествовала и двојица браће, од којих је један глумац. Преминули мушкарац је таксиста по занимању.
Више детаља биће познато након што буде обављена обдукција настрадалог Чачанина.