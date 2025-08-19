clear sky
ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ ПРЕТУЧЕН У БУДВИ Завршио у болници са тешким повредама

19.08.2025. 23:18 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф
Фото: pixabay.com

Будванска полиција утврђује ко је синоћ, испред једног ресторана у Режевићима, претукао Н. Р. и нанео му тешке телесне повреде.

Држављанин Србије нападнут је током вечере са пословним партнером, Будванином М. К., који је оперативно интересантно лице. Према сазнањима Вијести из Управе полиције, до повреда је дошло када је изашао испред ресторана, наводно да телефонира.

На ресторанском паркингу напало га је и претукло више особа. Након тога је транспортован у Клинички центар у Подгорици.

Из Управе полиције Вијестима је незванично речено да им је догађај пријављен и да раде на његовом расветљавању.

Према незваничним информацијама, претучени Н. Р. и Будванин су претходних месеци покушавали да затворе финансијску конструкцију и купе једну будванску дискотеку.

 

Будва туча
