АМСС УПОЗОРАВА ВОЗАЧЕ Снег престао, проблеми почињу КИША И ВЕТАР ДОНОСЕ ОДРОНЕ И БУЈИЦЕ

06.10.2025. 07:56 08:13
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)

БЕОГРАД: Снежне падавине престају, међутим киша, појачан ветар и пораст дневне температуре убрзава отапање снега због тога на путевима у планинским пределима, поред мокрих коловоза постоји опасност од одрона земље и камена, упозорава AMSS.

Возачима се зато саветује да возе опрезније на путевима кроз усеке јер бујичне воде остављају наносе земље на коловоз, што додатно утиче на проклизавање точкова када зауставни пут постаје дужи. 

На путевима у нижим пределима возаче очекује добра проходност међутим, повремена киша, пљускови и ниска облачност може и данас успоравати саобраћај, а посебно на прилазима већих градова када се уобичајено у првом радном дану после викенда саобраћај појачава.

На наплатним станицама, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.

Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на границама нема задржавања на (ПМВ) путничким терминалима.

На теретним терминалима (ТМВ), на излазу из Србије, теретна возила чекају до два сата на граничним прелазима Батровци и Шид.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

АМСС стање на путевима
