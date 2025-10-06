ПРЕМИНУО ТАКСИСТА БРАНКО АНТИЋ КОЈИ ЈЕ ТОКОМ КОРОНЕ ПРЕВОЗИО ЛЕКАРЕ Организовао је 15.000 вожњи за два месеца, људи се опраштају од њега!
Таксисту Бранка Антић упознали смо још током пандемије корона вируса, када је бесплатно превозио здравствене раднике до посла. Овим гестом привукао је велику пажњу и дивљење свих, а прозвали су га и херојем.
Нажалост, јуче је стигла тужна вест да је Бранко Хаџи Антић напустио овај свет у 56. години.
Доброчинитељ, покретач акције Такси хуманост на делу, и основач хуманитарне организације, Бранко Антић појавио се у медијима у тешким данима за земљу. Грађани Србије чули су његово име за време ванредног стања. То је био онај таксиста који је окупио сараднике и у данима највећих стрепњи од тада још непознатог корона вируса, развозио лекаре.
Тада се о њему највише писало јер је више од 50 дана бесплатно превозио медицинске раднике и све запослене у здравству, од куће до посла и назад. Прве вожње биле су до Института за онкологију. Тада је у разговору са медијима говорио да није ни слутио да ће се три године касније срести са некима од оних које је возио на њихово радно место.
Годину дана након велике акције, био је награђен за доброчинство, са још 19 грађана Србије, а онда су и њему затребали лекари. Нажалост, за Бранка су 2022. године дошла тешка времена јер је добио канцер бубрега који је оперисао успешно се опоравио. Иако вести нису биле добре, он је остао стамен човек.
- Добро је, хвала богу. Јесам добио канцер и оперисао га пре два и по месеца. Гурам даље, траје борба. Нисам клонуо. Наставио сам даље, као да нема ништа - рекао је он.
У акцијама му се придружиле и колеге
Бранко је био херој Србије и то је показао у најтежим тренуцима када је страх била најчешћа емоција, али она код Бранка није постојала.
Организовао је чак 15.000 вожњи вожњи за здравствене раднике. Њему су се у акцији придружиле колеге, не само из Београда, већ и из Бањалуке.
Добио је помоћ удружења београдских таксиста, који су им дали телефоне и тим који је примао позиве и контактирао возаче, захваљујући чијем су ангажовању добијали и гориво. Током 53 дана ванредног стања услуживали су особље чак 57 градских здравствених установа.
Он је тада причао и како у то време нису радили да не би излагали здравствене раднике ризику од заразе.
Са својом хуманитарном организацијом на различите начине је помагао људима којима је помоћ била најпотребнија.
Нарочито је био везан за српске средине на Косову којима је редовно помагао. Многа деца из ових средина су захваљујући њему и његовој организацији која је организовала караване, први пут отишла на море.
Годинама се борио против опаке болести, а у најтежим данима болести ујединио је људе из Гораждевца, Велике Хоче, Ораховца и других места, који су сакупљали помоћ како би му на неки начин олакшали и одужили се за несебичну љубав коју им је Бранко пружао.