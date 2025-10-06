ПРЕСВУЧЕНИ "ДЕМОКРАТА" ДРАГАН ЂИЛАС ЗНА САМО ДА ЗАБРАЊУЈЕ И ХАПСИ Лидер СНС Вучевић сасуо вођи блокадера истину у лице: Народ неће лопове!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се поводом скандалозне изјаве Драгана Ђиласа који је истакао да СНС треба забранити, а чланове ухапсити.
-Забрани, ухапси, укради, слажи, .. то је једино што зна пресвучени “демократа” Драган Ђилас, нови блокадерски шеф. Кад не може да нас победи, а он посеже за тим својим “моралним” принципима. Намештао је судије да би хапсили његове политичке неистомишљенике и забранили СНС, коју ни у најлуђим сновима не може да победи. Џаба све. Народ јако добро разуме. Народ неће лопове! Народ неће Ђиласа- написао је Вучевић на Иксу.
Забрани, ухапси, укради, слажи, .. то је једино што зна пресвучени “демократа” Драган Ђилас, нови блокадерски шеф. Кад не може да нас победи, а он посеже за тим својим “моралним” принципима. Намештао је судије да би хапсили његове политичке неистомишљенике и забранили СНС, коју… https://t.co/V5CT7kYeVP
— Милош Вучевић (@milos_vucevic) October 6, 2025