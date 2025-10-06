МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ РЕАГОВАЛА НА СКАНДАЛОЗНУ ОБЈАВУ ЂИЛАСА: Не може да нас победи па тражи забрану, укидање и хапшење!
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић реаговала је на изјаву
-Драган Ђилас, политички профитер, да не кажем лопов, прети хапшењима. Много је нешто Ђики нервозан. Пропали му сви покушају изазивања обојене револуције, па сад тражи забрану СНС и прети хапшењима јер му је то једини начин да поново дође на власт која њему једино и искључиво служи за лично богаћење. Не може да нас победи па тражи забрану, укидање и хапшење. Тако то иде код тих пресвучених “демократа”, кад већ није могао “блокадерско-демократским” средствима да сруши власт и државу, што је сам издашно финансирао- стоји на Инстаграму Месаровић.
Како је министарка навела, грађани добро знају да је Ђилас је симбол политичког неморала, уништавања Србије, затварања фабрика и отпуштања пола милиона поштених људи, грађана Србије.
-Тај посао је “одрадио” за 690 милиона евра, колико је најмање стрпао у своје џепове док је био на власти. И једино што га занима јесте да се домогне буџета како би их опет пљачкао. Али неће моћи јер има најјачу брану коју је народ изабрао, а то је наш председник Александар Вучић и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем.
И кад се све сабере, једино што Ђилас данас има јесте паника – паника јер види да Србија напредује без њега, да расте, гради и отвара фабрике, док његова „елита” све више тоне у прошлост. Та нервоза је последица страха од успеха Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, који сваког дана доказују да се политика може водити поштено, транспарентно и у интересу грађана, а не ради личног џепа. Србија више није талац тајкуна – народ је изабрао развој, стабилност и државу која ради за све, а не за једног човека и његове рачуне у офшор зонама- написала је Месаровић на Инстаграму.